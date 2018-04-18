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Шарлиз Терон рассказала, с каким трудом похудела на 20 килограммов
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Шарлиз Терон рассказала, с каким трудом похудела на 20 килограммов 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
Кадр из фильма «Опасный бизнес»Шарлиз Терон рассказала, с каким трудом похудела на 20 килограммовШарлиз Терон (42) по-настоящему предана своей профессии. Нужно похудеть — садится на диету. Набрать вес? Тут же переходит на усиленное питание! Так Шарлиз уже делала, готовясь к роли в фильме «Монстр». Страдания не прошли даром, актриса получила за роль в картине «Оскар». Спустя 13 лет ей вновь пришлось поправиться — для роли многодетной мамы в фильме «Талли», который выйдет в прокат в России 12 июня. Чем ближе премьера, тем чаще актрису спрашивают, как ей удалось вернуться в форму после съемок: Первые три недели были легче всего. Я ела что хотела и получала от этого удовольствие! На завтрак у меня был фастфуд и парочка молочных коктейлей. Но потом это превратилось в каторгу — я никогда не ела такое количество сахара… Набирать вес не так просто, как кажется!
Публикация от Tully (@tullymovie) 22 Мар 2018 в 10:55 PDT  Публикация от Charlize Theron (@charlizetheron__) 21 Мар 2018 в 11:01 PDT  Сбросить набранные килограммы оказалось еще сложнее. Актрисе понадобилось на это полтора года. Как вспоминает Терон, когда она худела после съемок в «Монстре», процесс занял всего пять дней: Я не ела пять дней и почти все лишнее ушло. Но в 27 лет ваш организм откликается на диеты гораздо лучше! Сейчас все оказалось гораздо сложнее. В любом случае с помощью диеты и изнурительных физических тренировок Шарлиз вернулась в привычную форму и готова к премьере фильма. Поклонники голливудской дивы уже делают ставки: получит она очередной «Оскар» или нет. А тем временем Александра Бортич рассказала, как экстремально похудела на 20 килограммов.
Публикация от Charlize Theron? (@charlizetheronunofficial) 9 Мар 2018 в 11:36 PST  Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 28 Фев 2016 в 10:12 PST
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