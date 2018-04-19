Ещё
Шарлиз Терон растолстела до неузнаваемости и впала в депрессию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарлиз Терон растолстела до неузнаваемости и впала в депрессию 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Американская актриса Шарлиз Терон рассказала о том, как набирала вес для роли. Интервью опубликовано на Entertainment Tonight.
42-летней артистке пришлось набрать больше 20 килограммов для участия в картине «Талли», режиссером которой выступил Джейсон Райтман. Терон играет изможденную мать троих детей.
«Я набрала около 50 фунтов для этого фильма. Я просто хотела почувствовать, что чувствовала эта женщина, и для меня это был способ сблизиться с героиней», — поделилась актриса. По ее словам, она столкнулась с жестокой депрессией.
Терон также рассказала о своей диете. Для того, чтобы набрать вес всего за три месяца, ей пришлось пить молочные коктейли и есть бургеры на завтрак, а по ночам есть макароны с сыром. «Поддерживать такой вес очень сложно», — посетовала артистка.
В 2003 году Шарлиз Терон пришлось измениться до неузнаваемости для роли в картине «Монстр». Тогда она набрала 14 килограммов и изуродовала лицо гримом. За эту роль актриса получила премию «Оскар».
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР14
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»83
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
«Игра престолов» снова отличилась7
Секс по-настоящему в кино32
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение