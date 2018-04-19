Шарлиз Терон впала в депрессию, прибавив 20 кг веса 

У Шарлиз Терон развилась депрессия после того, как она прибавила в весе 20 кг для своей новой роли в кино. Актриса призналась, что добивалась этого, употребляя разного рода фастфуд среди ночи. Оскароносная актриса Шарлиз Терон в своём новом фильме «Талли» играет женщину с лишним весом, которая едва справляется с воспитанием множества детей. Картина выйдет на экраны в следующем месяце, и зрителям предстоит увидеть кардинально новый образ 42-летней Шарлиз, которая не первый десяток лет попадает в различные рейтинги мировых секс-символов. До последнего времени на разного рода эксперименты со своим весом решались только звезды Голливуда мужского пола. К примеру, Кристиан Бэйл и Мэттью Макконахи худели чуть ли не до состояния скелета для того, чтобы выглядеть в кино более убедительно, а актер Мэтт Дэймон, напротив, набирал лишний вес для очередной роли, чтобы потом похудеть. И вот теперь на достаточно смелую трансформацию осмелилась и Шарлиз Терон. Она поправилась более чем на 20 кг в результате того, что регулярно баловалась не очень здоровыми продуктами среди ночи. Актриса специально отказалась от физических нагрузок и налегала на жирную и сладкую пищу, что и дало ей возможность поправиться до необходимых пропорций. Терон призналась, что впервые в своей жизни поглощала такое гигантское количество бургеров и молочных коктейлей на завтрак. И хотя эта диета позволила ей добиться желаемой внешности для кино, психика самой Шарлиз Терон немало пострадала. Она рассказала, что и сыновья в какой-то момент решили, что их мама беременна — настолько сильно увеличился живот Шарлиз. Актриса призналась, что хотела выяснить, с какими чувствами сталкиваются женщины с подобными фигурами, и эти эмоциональные испытания ей не понравились. По словам Шарлиз Терон, в какой-то момент у неё даже начала развиваться депрессия, и она с нетерпением бросилась худеть после того, как съемки в картине закончились. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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