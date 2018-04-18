Экспонаты со съемочной площадки

Увидеть костюмы из фильма «Золушка», чемодан героя «Трех дней до весны» или одеяние Гамлета приглашает Культурный центр ФСБ.

Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Иван Охлобыстин. Оказавшись в центре города, не забудьте заглянуть в Культурный центр ФСБ на Лубянке — вы удивитесь, но там сейчас работает выставка кинореквизита, знакомого всем нам по любимым фильмам. Здесь и костюмы из старой доброй «Золушки» и «Снежной королевы». И точная копию чемодана образца 1943 года, хранящегося в музее Военно-медицинской академии, сделанная специально для фильма «Три дня до весны». Есть среди экспонатов и реквизит из современных картин. Например, кавалерийская шинель красного командира из «Крыльев империи» и целых 17 одеяний, в которых снимались Иннокентий Смоктуновский

Помимо экранных нарядов, на выставке можно увидеть парики, усы и даже бутафорскую кровь.

— Здесь также много ненастоящей еды: пустые закрытые банки из-под консервов, никогда не портящиеся сосиски, колбасы, рульки, торты, коробки конфет. Вы ведь не думали, что в кино все настоящее? — рассказывают организаторы выставки.

Отдельное внимание акцентировано на автомобильных номерах. Они ведь в кино тоже ненастоящие.

НАДО ЖЕ!