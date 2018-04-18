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Экспонаты со съемочной площадки
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Экспонаты со съемочной площадки 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Увидеть костюмы из фильма «Золушка», чемодан героя «Трех дней до весны» или одеяние Гамлета приглашает Культурный центр ФСБ.
Оказавшись в центре города, не забудьте заглянуть в Культурный центр ФСБ на Лубянке — вы удивитесь, но там сейчас работает выставка кинореквизита, знакомого всем нам по любимым фильмам. Здесь и костюмы из старой доброй «Золушки» и «Снежной королевы». И точная копию чемодана образца 1943 года, хранящегося в музее Военно-медицинской академии, сделанная специально для фильма «Три дня до весны». Есть среди экспонатов и реквизит из современных картин. Например, кавалерийская шинель красного командира из «Крыльев империи» и целых 17 одеяний, в которых снимались Иннокентий Смоктуновский, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Иван Охлобыстин.
Помимо экранных нарядов, на выставке можно увидеть парики, усы и даже бутафорскую кровь.
— Здесь также много ненастоящей еды: пустые закрытые банки из-под консервов, никогда не портящиеся сосиски, колбасы, рульки, торты, коробки конфет. Вы ведь не думали, что в кино все настоящее? — рассказывают организаторы выставки.
Отдельное внимание акцентировано на автомобильных номерах. Они ведь в кино тоже ненастоящие.
НАДО ЖЕ!
Особняком на выставке кинореквизита в Культурном центре ФСБ на Лубянке стоит пулемет максим из знаменитой музыкальной комедии «Свадьба в Малиновке» режиссера Андрея Тутышкина. Он выполнен так искусно, что и не отличишь от настоящего. Разве что стрелять не умеет, ведь на самом деле сделан он… из дерева!
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