Виктор Перевалов: как сложилась судьба Иванушки из «Марьи-искусницы»

Трогательное выражение лица Вити Перевалова является одной из визитных карточек киносказки «Марья-искусница». Однако когда юный актер повзрослел, он перестал быть интересен для режиссеров. На много лет он исчез с экранов и занимался, чем придется. В начале 2000-х Перевалов вернулся в профессию, но, как оказалось, совсем ненадолго.

Случай

Витя Перевалов родился в рядовой советской семье в Ленинграде. Его родители никакого отношения к кино или театру никогда не имели. Да и сам мальчик оказался на съемочной площадке совершенно случайно. В тот день Витя в компании своих одноклассников приехал во Дворец Пионеров на экскурсию. Там то его и заметил помощник режиссера Владимира Бычкова . Тот как раз находился в поисках юного актера для короткометражки под названием «Тамбу-Ламбу» (1957 год). Так Витя попал в кино.

Через 2 года другому режиссеру Александру Роу долго искать исполнителя роли Иванушки в сказке «Марья-искусница» уже не пришлось. На это место утвердили Витю Перевалова. А когда Геннадий Полока отбирал актеров для «Республики Шкид», мальчик уже пришел на пробы сам, без приглашения. Ему очень нравилось такая жизнь. Он получал приличную по тем временам зарплату и учебу в школе практически забросил.

От звезды до грузчика

Но годы шли. Витя вырос и, как обычно и бывает со многими юными дарованиями, стал неинтересен для режиссеров. Последней более-менее крупной работой Перевалова перед долгим перерывом оказалась картина «Трактир на Пятницкой». Потом были лишь редкие и крохотные эпизоды, в которых актер просто-напросто оставался незамеченным. А в начале 80-х даже такие нелестные предложения Перевалов получать перестал.

К тому времени у Виктора Порфирьевича уже, конечно, была своя семья: жена и дети, и он крутился, как мог. Актер не гнушался никакой работы: трудился и грузчиком, и водителем, и строителем. Так продолжалось до 2006 года.

Возвращение

Интересно, что как первое появление в кино, так и возвращение Виктора Перевалова на экран произошло благодаря счастливому случаю. Он по-прежнему жил в родном Санкт-Петербуге и однажды на улицах любимого города встретился с Игорем Апасяном . Тот как раз собирался снимать новый фильм «Граффити». Апасян без колебаний позвал Перевалова к себе. Конечно, позабытый актер с радостью согласился. Картина оказалась успешной и получила множество наград. Не остался без внимания и Перевалов.

Актер снова начал получать приглашения на съемки. Вроде бы жизнь стала налаживаться, но эти подарки судьбы на поверку оказались прощальными.

Странная смерть

Летом 2010 года Перевалов уехал в Москву, куда его вызвали на съемки телевизионного фильма «Пусть не кончается любовь». Тогда в столице стояла страшная жара, перенести которую даже молодым и здоровым людям было нелегко. А Виктору Порфирьевичу шел 62-ой год. Неожиданно для родственников Перевалов вдруг вернулся в Петербург. По словам супруги, он был совсем плох. 5 июля 2006 года его не стало. Причина смерти — инфаркт.

Жена Перевалова долго не могла прийти в себя и понять, почему члены съемочной группы не отвезли Виктора Порфирьевича в больницу, а просто посадили его на поезд, даже не сообщив ничего ей или другим родным. Однако те в свою очередь заявили, что Перевалов запил и сам настоял на покупке обратного билета.