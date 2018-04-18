Как спасти Блю: вышел финальный трейлер «Мира Юрского периода 2»

Киностудия Universal Pictures выпустила финальный трейлер фантастического боевика «Мир Юрского периода 2». В нём мы видим некоторые детали сюжета фильма, так что желающим обойтись вовсе без спойлеров стоит воздержаться от просмотра.

Тренер Оуэн Грэйди в исполнении Криса Пратта возвращается на остров Нублар, чтобы спасти динозавров от колоссального извержения вулкана. Особенно его заботит судьба раптора Блю, его воспитанницы. Но выясняется, что опаснее динозавров могут быть люди, у которых собственные планы на сильнейших на Земле чудовищ.

Режиссёр Колин Треворроу обещает, что «Мир Юрского периода 2» будет намного мрачнее, чем первая часть. Если первая половина фильма будет по традиции эффектной и динамичной, то с середины фильма начнётся настоящий хоррор. Некоторые намёки на нагнетание атмосферы мы видим в трейлере.

Российская премьера фильма «Мир Юрского периода 2» состоится 7 июня 2018 года.