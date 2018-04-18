Ещё
Как спасти Блю: вышел финальный трейлер «Мира Юрского периода 2»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как спасти Блю: вышел финальный трейлер «Мира Юрского периода 2» 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Киностудия Universal Pictures выпустила финальный трейлер фантастического боевика «Мир Юрского периода 2». В нём мы видим некоторые детали сюжета фильма, так что желающим обойтись вовсе без спойлеров стоит воздержаться от просмотра.
Тренер Оуэн Грэйди в исполнении Криса Пратта возвращается на остров Нублар, чтобы спасти динозавров от колоссального извержения вулкана. Особенно его заботит судьба раптора Блю, его воспитанницы. Но выясняется, что опаснее динозавров могут быть люди, у которых собственные планы на сильнейших на Земле чудовищ.
Режиссёр Колин Треворроу обещает, что «Мир Юрского периода 2» будет намного мрачнее, чем первая часть. Если первая половина фильма будет по традиции эффектной и динамичной, то с середины фильма начнётся настоящий хоррор. Некоторые намёки на нагнетание атмосферы мы видим в трейлере.
Российская премьера фильма «Мир Юрского периода 2» состоится 7 июня 2018 года.
Игромания.ру: последние новости
Харли Квинн появится в спин-оффе «Хищные птицы» Бойся матрёшек и заводов: вышел финальный трейлер «Черновика» Призрачный гонщик станет новым Терминатором
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»2
Секс по-настоящему в кино32
Что стало с экс-участниками «Дома-2»8
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение