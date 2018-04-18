Сотрудник МИА «Россия сегодня» представит свою короткометражку в Канне

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости . Сотрудник МИА «Россия сегодня» Борис Милованов представит свой короткометражный фильм в рамках ежегодного альманаха Global Russians в Российском павильоне на Каннском кинофестивале.

Ранее компания Роскино объявила отбор короткометражных фильмов для включения в ежегодный альманах Global Russians. Тема альманаха этого года — «Москва в движении». Для участия в конкурсе допускались игровые фильмы длительностью до 60 секунд, которые необходимо было выложить в Instagram. Проект Global Russians создан в 2011 году.

"В нашем фильме мы рассказали про один день необычного человека в необычном городе. Мы снимали этот ролик изначально для себя. Это была идея Алины Григорьевой, которая и снялась в нем", — сказал Милованов РИА Новости в среду.

Он рассказал, что ролик снимали около восьми часов, причем обошлись своими силами и сняли его вдвоем. «Мне нравится, что когда смотришь на героиню, у тебя создается реальное впечатление, что за ней стоит какая-то история», — отметил режиссер.

В прошлом году Милованов представлял свою короткометражку «Зараза».

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А, — Международный Каннский кинофестиваль. Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий «Оскар», Кейт Бланшетт

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