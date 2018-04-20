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Сериал «Гений: Пикассо» с Бандерасом выходит раньше эфира на «МегаФон. ТВ»
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Сериал «Гений: Пикассо» с Бандерасом выходит раньше эфира на «МегаФон. ТВ» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Первый сезон сериала «Гений», рассказывающий историю жизни Альберта Эйнштейна, стал первым художественным сериалом канала National Geographic и получил 10 номинаций на премию «Эмми». Российские зрители оценили сериал на «Кинопоиске» на 7.709 баллов, рейтинг «Гения» на IMDb составляет 8.40 из 10.
Второй сезон сконцентрируется на творческом пути одного из величайших художников своего времени — Пабло Пикассо. Основоположника кубизма в сериале сыграл актер Антонио Бандерас. Любопытно, что Пабло Пикассо и Антонио Бандерас родились в одном испанском городе — Малаге. В течение десяти серий будут показаны личные детали из жизни художника в период его творческого поиска и становления собственно художественного стиля.
Первую серию уже можно посмотреть в сервисе «МегаФон. ТВ». Сериал доступен для владельцев пакета «Максимальный». Подписка на пакет, который помимо National Geographic включает в себя более 120 самых популярных каналов, доступна абонентам всех операторов. Новые клиенты имеют возможность пользоваться услугой бесплатно в течение первых семи дней.
«Смотреть «МегаФон. ТВ» можно где угодно: дома на Smart TV или в дороге через приложение на смартфоне и планшете, поэтому наши клиенты ни за что не пропустят новый сезон долгожданного сериала», — прокомментировал Андрей Кушнарев, Директор Бизнес-направления Видео компании «МегаЛабс».
Сегодня в сервисе «МегаФон. ТВ» зарегистрировано более 3 млн клиентов. 68% пользователей смотрят видео в сервисе через мобильные устройства, чему способствуют высокие скорости интернета: по результатам тестов скорости, проведённых российскими пользователями через приложение Speedtest, «МегаФон» стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство — 25,04 Мбит/с.
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