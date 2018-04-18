Маша Цигаль, Лукерья Ильяшенко и другие звезды оценили новый фильм о Вивьен Вествуд

Документальная лента Лорны Такер рассказывает о жизни и карьере Вивьен Вествуд — легендарного дизайнера, истинной панк-дивы, создательницы лондонского стиля, совершившей переворот в фэшн-культуре. Слава Вивьен, набравшая обороты одновременно с британским панком, в отличие от него не растворилась в истории, продолжив расти.

В фильм о королеве британского дизайна режиссер Лорна Такер включила интервью с другими дизайнерами, сотрудниками Вествуд, друзьями и семьей, в том числе с сыновьями Вивьен: Джо Корром и Беном Вествудом. Также в фильме раскрываются подробности романа Вествуд с одиозным продюсером группы Sex Pistols и основателем магазина Punk Малкольмом Маклареном , который в 1970-х был гражданским мужем Вивьен, демонстрируются не публиковавшиеся ранее наброски для будущих коллекций, а также фото и видео из личных архивов дизайнера.

Фильм «Вествуд: панк, икона, активист» в прокате с 19 апреля.

Фото: архивы пресс-служб