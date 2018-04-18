Чемпионат мира по футболу спутал все карты ММКФ

В российской столице 19 апреля стартует Московский Международный кинофестиваль — самый важный и престижный киносмотр в России. Стартует на два месяца раньше, уступая вторую половину июня другому крупному событию — Чемпионату мира по футболу. Нынешний ММКФ — 40-й по счету, юбилейный — старше него во всем мире только Венецианский кинофестиваль. И хотя впервые он открылся в 1935 году под председательством великого Сергея Эйзенштейна , регулярным московский киносмотр стал лишь в 1959 году благодаря инициативе Екатерины Фурцевой , в будущем ставшем министром культуры СССР. Тогда он носил название Советского кинофестиваля в Москве и проводился раз в два года, собирая деятелей культуры со всего света.

Софи Лорен, Ричард Бартон, Жан Маре, Гостями и участниками ММКФ в свое время были Федерико Феллини, Элизабет Тейлор Ив Монтан , Микеланджело Антониони. Впрочем, приезжали они, чаще всего, не за победой, а посмотреть, как живут и что снимают за железным занавесом. Тем более что и шансов на главный приз у иностранного кино тогда было крайне мало — ММКФ, несмотря на «оттепель», испытывал серьезное давление со стороны властей, и победить тогда могло только идеологически правильно (то есть в большинстве случаев советское) кино.

Фотохроника ТАСС /Анатолий Морковкин, Валерий Христофоров

ХV Московский международный кинофестиваль, 1987 год. Во время пресс-конференции Федерико Феллини и Джульетты Мазины в аэропорту Шереметьево

Что, впрочем, не помешало в 1963 году взять гран-при картине «8 с половиной» Федерико Феллини. Хотя борьба в этом случае велась не на жизнь, а на смерть — против был, прежде всего, главный официозный критик страны Ростислав Юренев, упрекавший фильм в отсутствии образа народа и социальных проблем. Но во власти нашлись и поклонники Феллини, а председатель жюри Григорий Чухрай обещал подать в отставку, если «8 с половиной» не получит главного приза.

В дальнейшем ситуация только ухудшилась — в 70-80-е в программе киносмотра остались только «правильные» фильмы из соцстран и не самые выдающиеся антибуржуазные картины с Запада. Но уже в 1987 году картина резко изменилась — недовольные кинематографисты восстали, а западные звезды снова хлынули в СССР, горя желанием увидеть падение коммунистического строя (в их числе был и актер Роберт де Ниро ).

ММКФ вместе со всей страной вдохнул свободы, гремел премьерами, вечеринками и жаркими дискуссиями о роли кино, в программе стали появляться случайные фильмы. Длиться долго это не могло — в 1998 году фестиваль разорился (в том числе потому, что стал приглашать к себе западных звезд за деньги). Порядок навел пришедший в 1999 году Никита Михалков — он запретил растрачивать бюджет впустую и сосредоточился на программе, развитии кинорынка и увеличении престижа фестиваля.

Сегодня ММКФ — важное событие в мире кино с насыщенной программой — как фестивальной, так и деловой. В этом году в расписании фестиваля больше 200 фильмов, в основном конкурсе — 16, из них три (точнее, два с половиной) российских, негласный фаворит — российско-армянский «Спитак» Александра Котта о разрушительном землетрясении, произошедшем в Армении в 1988 году.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Manuel Romano

Паоло дель Броко

Помимо главного конкурса, конкурсов короткого метра и документального кино, идут программы «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Восемь с половиной фильмов», «Русский след», «Эйфория», «Спектр», «Кино для всех и каждого» и спецпроекты этого года — «Свои. К 40-летию Московского кинофестиваля», « Брюс Ли . Человек-легенда», «Бергман. Известный и неизвестный», а также «Две недели длиной в 50 лет», куда вошли самые интересные фильмы Каннской программы «Двухнедельник режиссеров». В программе «Открытие» в этом году кино Шри-Ланки, а в «Специальных показах» — легендарный « Александр Невский » Сергея Эйзенштейна, премьера картины «Танки» Кима Дружинина и другие.

Фильмом открытия ММКФ станет триллер итальянца Ферзана Озпетека «Неаполь под пеленой», участвующая в основном конкурсе ММКФ. Закроет фестиваль канадская «Идентификация» Сэмуела Тивьерджа с Сами Насери в главной роли. Победителей 40-го ММКФ назовут на церемонии закрытия киносмотра 26 апреля.

VVS Films

Кадр из фильма «Идентификация»