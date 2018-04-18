Чемпионат мира по футболу спутал все карты ММКФ 

В российской столице 19 апреля стартует Московский Международный кинофестиваль — самый важный и престижный киносмотр в России. Стартует на два месяца раньше, уступая вторую половину июня другому крупному событию — Чемпионату мира по футболу. Нынешний ММКФ — 40-й по счету, юбилейный — старше него во всем мире только Венецианский кинофестиваль. И хотя впервые он открылся в 1935 году под председательством великого Сергея Эйзенштейна, регулярным московский киносмотр стал лишь в 1959 году благодаря инициативе Екатерины Фурцевой, в будущем ставшем министром культуры СССР. Тогда он носил название Советского кинофестиваля в Москве и проводился раз в два года, собирая деятелей культуры со всего света.
Гостями и участниками ММКФ в свое время были Федерико Феллини, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Ричард Бартон, Жан Маре, Ив Монтан, Микеланджело Антониони. Впрочем, приезжали они, чаще всего, не за победой, а посмотреть, как живут и что снимают за железным занавесом. Тем более что и шансов на главный приз у иностранного кино тогда было крайне мало — ММКФ, несмотря на «оттепель», испытывал серьезное давление со стороны властей, и победить тогда могло только идеологически правильно (то есть в большинстве случаев советское) кино.
Фотохроника ТАСС/Анатолий Морковкин, Валерий Христофоров
ХV Московский международный кинофестиваль, 1987 год. Во время пресс-конференции Федерико Феллини и Джульетты Мазины в аэропорту Шереметьево.
Что, впрочем, не помешало в 1963 году взять гран-при картине «8 с половиной» Федерико Феллини. Хотя борьба в этом случае велась не на жизнь, а на смерть — против был, прежде всего, главный официозный критик страны Ростислав Юренев, упрекавший фильм в отсутствии образа народа и социальных проблем. Но во власти нашлись и поклонники Феллини, а председатель жюри Григорий Чухрай обещал подать в отставку, если «8 с половиной» не получит главного приза.
В дальнейшем ситуация только ухудшилась — в 70-80-е в программе киносмотра остались только «правильные» фильмы из соцстран и не самые выдающиеся антибуржуазные картины с Запада. Но уже в 1987 году картина резко изменилась — недовольные кинематографисты восстали, а западные звезды снова хлынули в СССР, горя желанием увидеть падение коммунистического строя (в их числе был и актер Роберт де Ниро).
РИА Новости/Михаил Фомичев
ММКФ вместе со всей страной вдохнул свободы, гремел премьерами, вечеринками и жаркими дискуссиями о роли кино, в программе стали появляться случайные фильмы. Длиться долго это не могло — в 1998 году фестиваль разорился (в том числе потому, что стал приглашать к себе западных звезд за деньги). Порядок навел пришедший в 1999 году Никита Михалков — он запретил растрачивать бюджет впустую и сосредоточился на программе, развитии кинорынка и увеличении престижа фестиваля.
Сегодня ММКФ — важное событие в мире кино с насыщенной программой — как фестивальной, так и деловой. В этом году в расписании фестиваля больше 200 фильмов, в основном конкурсе — 16, из них три (точнее, два с половиной) российских, негласный фаворит — российско-армянский «Спитак» Александра Котта о разрушительном землетрясении, произошедшем в Армении в 1988 году.
Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Manuel Romano
Паоло дель Броко
Определять победителя главного конкурса будут вкусы жюри под предводительством итальянского продюсера Паоло дель Броко. Помогать ему будут режиссер Анна Меликян, актриса Настасьи Кински, американский актер Джон Сэвидж и победитель предыдущего ММКФ — режиссер Лян Цяо. Жюри конкурса документального кино возглавила директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, а конкурса короткометражек — актер Сами Насери.
Помимо главного конкурса, конкурсов короткого метра и документального кино, идут программы «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Восемь с половиной фильмов», «Русский след», «Эйфория», «Спектр», «Кино для всех и каждого» и спецпроекты этого года — «Свои. К 40-летию Московского кинофестиваля», «Брюс Ли. Человек-легенда», «Бергман. Известный и неизвестный», а также «Две недели длиной в 50 лет», куда вошли самые интересные фильмы Каннской программы «Двухнедельник режиссеров». В программе «Открытие» в этом году кино Шри-Ланки, а в «Специальных показах» — легендарный «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна, премьера картины «Танки» Кима Дружинина и другие.
Фильмом открытия ММКФ станет триллер итальянца Ферзана Озпетека «Неаполь под пеленой», участвующая в основном конкурсе ММКФ. Закроет фестиваль канадская «Идентификация» Сэмуела Тивьерджа с Сами Насери в главной роли. Победителей 40-го ММКФ назовут на церемонии закрытия киносмотра 26 апреля.
VVS Films
Кадр из фильма «Идентификация»