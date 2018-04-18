Мила Кунис, Кейт МакКиннон и Джастин Теру в трейлере фильма «Шпион, который меня кинул»

Комедийный фильм «Шпион, который меня кинул» расскажет о двух подругах из Лос-Анджелеса Одри и Морган, которые неожиданно оказываются в эпицентре международного заговора.

Оказалось, что бывший парень Одри — шпион, поэтому за ним, а теперь еще и за его бывшей подружкой, охотится толпа кровожалных убийц. Девушки решают противостоять злу и принимают участие в крупной операции по спасению мира.

Для того, чтобы выполнить свою миссию, девушки отправляются в Европу, где их ждут приключения, достойные Джеймса Бонда

Фильм выйдет в прокат 9 августа.