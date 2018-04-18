Чётко и ярко: что посмотреть и во что поиграть на HDR-экране

Игры, фильмы и сериалы, которые нужно запустить первым делом.

Мы уже подробно писали о технологии HDR — как о её технических особенностях, так и о личном восприятии. Самое время поговорить и о контенте, который в первую очередь годится для демонстрации её возможностей.

Весной 2018 года фильмов, сериалов и игр нового поколения стало действительно много, а потому мы решили написать этакий гайд для новых или будущих владельцев дисплеев с поддержкой 4K и HDR.

Какие фильмы по-настоящему сняты в ультравысоком разрешении? В каких играх самый «сочный» HDR? Какие сериалы следует посмотреть, чтобы оценить будущее телевидения? Сейчас разберёмся.

У фильмов в 4К, особенно снятых в цифровую эпоху, есть неприятная особенность: зачастую они смонтированы в 2K, а на дорогих дисках нам продают бесстыжий апскейл (или попросту растянутое изображение).

Верный способ выяснить, действительно ли перед нами 4К — проверить на специальном сайте. Ну или просто брать либо совсем новые релизы, либо фильмы, снятые на плёнку. Восприятие HDR — сугубо индивидуальное. Каких-то универсальных правил тут нет, так что стоит внимательно читать отзывы.

«Дорога ярости», к сожалению, существует только в 2K HDR-контент можно найти как на дисках, так и в «цифре». Для воспроизведения UHD-носителей нужен специальный плеер или Xbox One S/X. Цифровые копии можно найти на Netflix или Amazon : там есть не всё, но библиотека расширяется. Однако увидеть HDR можно только через приложение сервиса — с браузера не получится.

Для обладателей Apple TV последнего поколения оптимальным вариантом будет аренда фильмов в iTunes, где HDR-библиотека расширяется достаточно быстро.

Ну а теперь — к примерам.

Без преувеличений — локомотив формата. Семь почти безупречных цифровых трансферов, где один фильм («Дюнкерк») снят на 70-миллиметровую плёнку почти целиком.

За счёт аналоговой природы исходников, все фильмы коллекции переизданы в настоящем 4K и выглядят идеально. Как в своё время «Тёмный рыцарь» на долгие годы вперёд задал стандарт качества FullHD Blu-Ray, так и сегодня сборник уже из нескольких картин Нолана повторяет это с 4К и HDR.

Картинка в каждом фильме настолько чёткая, что можно разглядеть даже пылинки на полках в «Интерстелларе». HDR тоже потрясающий, так как в его калибровке принимал непосредственное участие сам Кристофер Нолан.

Особенно от нового формата выигрывают «Дюнкерк», «Интерстеллар» и «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». IMAX-плёнка показывает невероятную чёткость и ультрареалистичный динамический диапазон. Снятые же «обычным» методом фрагменты приобретают сложные градиенты, насыщенные цвета и новые визуальные гармоники.

«Престиж», «Начало» и первые две части Бэтмена тоже выглядят отлично. Однако «Дюнкерк» и «Интерстеллар» берут такую высокую планку, что с ними наверняка будут ещё долгое время сравнивать все другие картины в этом формате. По этой причине мы рекомендуем посмотреть эти фильмы в первую очередь, и обратить особенное внимание на уже упомянутые IMAX-фрагменты.

Из минусов можно отметить слишком резкий контраст между 70-миллиметровыми вставками и обычной плёнкой (меняется соотношение сторон картинки), а также отсутствие ATMOS-звука.

Чуть ли не первый фильм, который был изначально снят с оглядкой на HDR, да и ещё в разрешении 8К.

Картинка кристально чистая, множество цветов и градиентов, к тому же — ATMOS-микс. Помогает и тот факт, что и сам фильм отличный. Вместе с коллекцией Нолана, «Стражи Галактики 2» сейчас — локомотив формата HDR/4K.

К сожалению, на Apple TV фильм в 4K и HDR недоступен: Apple и Disney всё ещё не договорились.

Студия Warner Bros. положила на диск оригинального «Бегущего по лезвию» тот исходник, с помощью которого некогда создавалась Blu-ray версия издания Final Cut.

Нативные 4К и HDR в этом фильме настолько хороши, что с трудом верится в возраст картины. Киберпанк-притча Ридли Скотта построена на богатых градиентах и невероятном смешении различных красок: весь визуальный потенциал фильма наконец-то раскрыт.

Из минусов релиза можно выделить лишь то, что благодаря расширенной цветовой гамме в глаза стали бросаться задники с рисунками на стекле (matte) и некоторые огрехи миниатюр, однако это только добавляет бессмертной классике шарма.

Сиквел Дени Вильнёва снят в 4К не до конца. Некоторые сцены с добавлением цифровых эффектов просчитаны в 2К, но в глаза это не бросается. Опять же, талант оператора Роджера Дикинса и обилие аналоговых эффектов идут только на пользу — особенно когда дело касается HDR.

Утопающие в оттенках серого панорамы мрачного будущего сразу становятся глубже, а благодаря добавленной яркости лишний раз убеждаешься, что оператор получил свой «Оскар» не просто так.

Вслед за «Стражами Галактики 2» — очередной фильм, при создании которого учитывали современные стандарты домашнего оборудования. Многие экшен-сцены в «Последних джедаях» снимали из расчёта на 10 бит (HDR). Это было заметно ещё в кинотеатре. Жонглирование уровнями яркости сцены, сложными градиентами и серыми тонами сполна окупило себя на домашнем видео.

Вы можете относиться к фильму негативно, однако «Последние джедаи» — один из первых блокбастеров, снятых с прицелом на формат 4K/HDR. Отдельно стоит выделить отличный микс ATMOS-дорожки, который не топит многообразие каналов в басовитой «бочке».

Уникальный случай 2К-трансфера, который неожиданно раскрывает себя в HDR. Фильм Джозефа Косински снят в холодной гамме, где тёплые цвета — редкость. но благодаря HDR можно увидеть полный набор оттенков, которые режиссёр Косински закладывал в свою картину изначально, ещё на монтаже.

Особенно впечатляюще в фильме выглядят панорамы разрушенной Земли и сцены в космосе. О суперчёткости речи, конечно, не идёт, однако за счёт расширенной цветовой гаммы фильм смотрится отлично.

Выцветшая палитра — главный минус HDR-скриншотов на SDR-экранах

Неожиданно для всех Sony выпустила отличный релиз не очень известного, но культового мюзикла на песни The Beatles.

Как и фильмы Нолана, «Через вселенную» снят на плёнку, а потому картинка обеспечивает честные 4К, включая сцены с компьютерными эффектами.

Отдельно хотелось бы упомянуть HDR. Фильм снимала бродвейский режиссёр Джули Темор, а потому он пропитан ЛСД-гаммой и яркими, богатыми оттенками, которые ожидаешь увидеть от постановщицы мьюзикла «Король лев».

Это идеальная демонстрация пиковых возможностей любой матрицы, включая самые дорогие OLED-телевизоры. Фильм смело можно рекомендовать как универсальный бенчмарк.

HDR в играх — вопрос более животрепещущий, нежели 4К. Четкости в играх как раз хватает: с этим справляются как современные консоли через «шахматный» рендеринг, так и ПК в нативном 4К.

А вот с расширенным диапазоном все сложнее. По идее, ради поддержки HDR в старых играх нужно пересчитывать освещение почти с нуля, а в новых — закладывать эту технологию в движок ещё на стадии производства. По этой причине, не все HDR-патчи одинаково полезны.

Мы приводим список лучших примеров использования технологий для всех платформ. Владельцам ПК также стоит обратить внимание, что поддержка HDR доступна лишь на ускорителях с HDMI 2.0, так что обладатели многих всё ещё актуальных видеокарт могут остаться за бортом прогресса.

Если речь идет о консолях, то HDR «из коробки» поддерживают: базовая PS4, PS4 Pro, Xbox One S («толстые» ревизии, увы, не подойдут) и Xbox One X.

4К в играх выводят Xbox One X и PS4 Pro. Количество нативных 4К-игр выше на Xbox One X, однако зачастую «шахматные» решения PS4 Pro не сильно им проигрывают. А в плане размеров и качества HDR-библиотеки у Sony явное преимущество.

Horizon Zero Dawn предлагает «шахматное» 4К с небольшими артефактами, которые заметны, только если сидеть очень близко к экрану.

В игре практически идеальный HDR (в том числе на «базовых» PS4) с отличными настройками тональности, источников освещения и контраста. Сейчас есть игры, которые предлагают HDR не хуже, однако уровень Guerilla не переплюнул пока никто.

Здесь и далее — видео с HDR Для настройки HDR в этой игре студия Polyphony Digital была вынуждена разработать специальные HDR-камеры. И на этом моменте хотелось бы остановиться поподробнее.

Калибровка источников освещения игры на основе адекватных референсов — большая проблема для разработчиков. Жертвой отсутствия качественных исходников уже пала Forza Horizon 3 (проблемы с контрастом, яркостью и цветовой палитрой), так что в Polyphony решили устранить потенциальную головную боль ещё на стадии производства.

Разработчики уверяют, что движок освещения GT Sport обеспечивает 15 стопов динамического диапазона. Это больший запас, чем то, что поддерживают современные экраны.

Однако автосим отлично выглядит и в десяти битах. Закатный Нюрбургринг никогда не был таким красивым и реалистичным. Даже если вы не очень любите гонки, то попросите своего друга-гонщика «наснимать» вам зрелищных повторов. На текущем витке HDR в GT Sport — пример почти полного фотореализма в вопросах света и цвета.

Цветовой диапазон GT Sport выше, чем у современных панелей. Игра создана «на вырост»

К сожалению библиотека действительно качественных HDR-тайтлов на Xbox куда беднее, чем у Sony, но и здесь есть свой образец для подражания.

Gears of War 4 заметно выигрывает от расширенной гаммы (которая почему-то не работает на ПК), особенно когда дело доходит до полутонов и источников освещения. Причем приятнее всего эффект работает во второй половине игры, где яркие вспышки, искры и взрывы удачно контрастируют с мрачным серо-синим окружением. Такое ощущение, что про HDR начали думать уже ближе к концу разработки.

Если вы хотите оценить Gears of War 4 по достоинству, то стоит обратить внимание именно на HDR-версию этой игры. У Coalition получилась игра, равняться на которую не мешало бы всем остальным студиям Microsoft

На Xbox One X она поддерживает нативное 4K — без всяких ухищрений, что тоже заметно помогает делу.

Игра с идеальной реализацией уровней яркости. Приходите в полуденный лес с ручейками и густым папоротником — сами всё увидите.

Если Assassin’s Creed Origins практически ничего не выигрывала от 10-битного формата, то новый Far Cry становится в нём намного лучше. Практически весь первый остров в игре — яркая демонстрация возможностей HDR.

Особенно хорошо новая модель освещения раскрывается в туманных лесах и на склонах гор Монтаны. Закаты — как на открытке. Кстати, HDR прекрасно работает на ПК, что пока скорее редкость.

Ещё один мультиплатформеный релиз, где HDR существенно улучшает картинку — он доступен владельцам ПК без каких-либо проблем прямо «из коробки».

Ni No Kuni 2 бесподобно выглядит на любом экране, но HDR добавляет игре огромное количество оттенков, делает палитру красок более насыщенной, а сложные эффекты магии очень красивыми. Идеальное семейное приключение, которое попутно может выступить отличным тестом вашего нового телевизора.

Игры, получившие HDR-патчи заметно позже своего выхода, однако способные раскрыть возможности нового формата. Что-то рассказывать словами тут бесполезно, нужно увидеть происходящее на экране самому.

В случае с «Рэтчетом» HDR придаёт больше глубины постэффектам и динамическому освещению в целом, но мало виляет на палитру.

Uncharted 4, в свою очередь, явно разрабатывали как HDR-тайтл — проработка каждой локации под 10 бит безукоризненная. Чего только стоит почти покинутый особняк во второй половине игры.

Так же хорошо дела обстоят и в Lost Legacy, однако дополнение чуть стесненно местом действия, и многие локации в базовой Uncharted 4 удивляют больше.

Переплюнуть дуэт Horizon и Uncharted 4 тяжело, однако Sony Santa Monica не просто так тянула со своей дебютной игрой на этом поколении.

Выходящая 20 апреля God of War может стать новым чемпионом HDR, так как под 10 бит «заточен» не только движок, но даже арт, дизайн и сама структура уровней.

Интересно, насколько игре удастся поддерживать это впечатление все 20 часов. Но пока что изученные нами материалы впечатляют. Особенно распределение уровней яркости и объёмное освещение.

На текущий момент лучший и самый дешёвый способ оценить сериалы в HDR и 4K — онлайн-кинотеатры вроде Netflix и Amazon. Битрейт у них заметно ниже, чем у дисков с 4K-фильмами, но компрессия очень грамотная. Даже с 55-дюймовым 4K-телевизором разница почти незаметна.

В плане картинки «Странные дела» выглядят как безупречное 4К-кино ещё с первого сезона. Однако второй сезон сериала уже снят с оглядкой на HDR. Авторы активно заигрывают с градациями синего и чёрного, а также хорошо работают на уровнях яркости сцены.

Стриминг «Очень странных дел» — быстрый и репрезентативный способ проверки вашей новой 4K/HDR-панели. Тем более, что почти каждый «умный» телевизор может проигрывать фильмы этого формата у Netflix прямо «из коробки».

«Большое путешествие» — не только самое дорогое шоу Amazon, но и первая документальная передача, которая полностью перешла на формат вещания 4K/HDR. Солидная часть бюджета первого сезона ушла на дорогие камеры и организацию рабочего процесса.

Как итог, сегодня Amazon имеет, наверное, самую красивую передачу про автомобили на телевидении. Тут уже как-то всё равно, интересны вам машины или не очень, The Grand Tour — это чуть ли не лучший 4K/HDR-контент на рынке.

Проверить это не трудно. Подписка на Amazon в первые полгода стоит в России всего 200 рублей в месяц.

«Би-би-си» тоже старается не отставать от трендов и предлагает поглядеть на красоты флоры и фауны в 4К. Документальные фильмы «Планета Земля 2» и «Голубая Планета 2» служат чуть ли не главными демосценами формата 4K/HDR во всех магазинах.

«Углерод» от Netflix — не только один из самых дорогих сериалов в истории, но и один из самых технологичных. 4K-картинка у него максимально чёткая и совсем не «шумит» даже в самых тёмных сценах.

С качеством HDR всё становится понятно уже на открывающих титрах — с яркостью и полутонами авторы сериала начинают умело заигрывать уже в заставке.

Если говорить о динамическом диапазоне, то сериал в этом плане не уступает лучшим HDR-играм. Если вы хотите показать кому-то возможности формата, включите им «Углерод».

Когда главный герой сериала в одной из открывающих сцен выбирается из сарая в пустыню, от картинки дух захватывает.

Godless — очень дорогой вестерн, снятый с учётом всех особенностей 4K и HDR. Одно только небо в сериале поражает воображение, не говоря уже о мягких цветовых переходах, делающих растительность и пустыню максимально реалистичными.

Даже если вы не любите вестерны, после покупки нового телевизора Godless обязателен к просмотру.

Очевидно, что со временем контента в 4K/HDR будет становиться только больше. Мы тоже постараемся поддерживать наш гайд в актуальном состоянии, включая и возможные антирейтинги.

Пока что мы, зрители и любители считать пиксели, находимся у истоков новой эпохи. Впереди, несомненно, ждёт ещё множество интересных новинок и, по мере оцифровки, сюрпризов из прошлого.

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