Фильм «Холодное танго» Павла Чухрая получил Гран-при фестиваля «Литература и кино»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. / ТАСС /. Фильм «Холодное танго» Павла Чухрая по мотивам повести Эфраима Севелы «Продай твою мать» получил Гран-при «Гранатовый браслет» XXIV Российского фестиваля «Литература и кино», прошедшего в Гатчине под Петербургом.

Исполнительница главной роли в этой картине Юлия Пересильд награждена призом «За лучшую женскую роль». Отметили также работу оператора фильма Игоря Клебанова, ставшего обладателем Приза имени Андрея Москвина. Картина завоевала приз зрительских симпатий.

"Фильм «Холодное танго» был безусловным лидером конкурса. В основе этого успеха лежит абсолютно профессионально написанный сценарий с опорой на хорошую литературу, и отсюда начинается абсолютно профессиональная работа режиссера, оператора, актеров — все взаимосвязано. Если в основе ничего нет или очень слабенько — ну, маловероятно, что это приведет к приличной картине. Вот, собственно говоря, совершенно несложное наблюдение за всем тем, что происходит в кино и, в частности, ярко выражено на этом фестивале", — сказал ТАСС председатель жюри, народный артист России, режиссер Вадим Абдрашитов

По его мнению, «даже само название фестиваля — „Литература и кино“ — делает рельефной ту проблему отечественного кино, которую мы сейчас наблюдаем. А именно — малокровность литературной, художественной идеи современного кинематографа. Как только она полнокровна, так в итоге получается то, что называется настоящим кинематографом».

"Этот фестиваль чрезвычайно важен вообще для кино по той простой причине, что он даже в посыле основном говорит о самом главном — о том, что кинематограф всем существованием безусловно может быть полнокровным исключительно при плодотворности, плодородности литературной основы, лежащей в сценариях и во всех замыслах", — заключил председатель жюри.

Фестивальные награды

Приз жюри за лучшую режиссуру присужден Алексею Герману-младшему за фильм «Довлатов» о нескольких днях из жизни писателя в Ленинграде начала 70-х годов.

Диплом жюри кинофестиваля присужден Владимиру Грамматикову Валерию Ткачеву — авторам-педагогам фильма «Грани любви» производство ВГИК — «За внедрение и сохранение культуры и традиций русской литературы в деле воспитания молодых кинематографистов».

На фестивале параллельно с профессиональным работало также читательское жюри, которое присудило свой приз фильму «Хармс» режиссера Ивана Болотникова

Конкурсную программу смотра составили девять игровых и девять документальных лент.