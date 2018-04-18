Сериал по «Ведьмаку» в 2020 году и комедия от режиссёра «Настоящего детектива»: Netflix рассказал о грядущих проектах

Планы на будущее, даты выхода и трейлеры.

«Маньяк»

На мероприятии See What's Next в Риме Netflix поделилась подробностями о своих эксклюзивах, которые в настоящее время находятся в производстве.

По большей части речь шла о художественных и документальных фильмах и сериалах, снимающихся в Европе, однако часть презентации посвятили и более известным американским проектам.

Netflix опубликовали первые кадры сериала «Маньяк» (Maniac), чёрной комедии от режиссёра первого сезона «Настоящего детектива» Кэри Фукунаги.

По сюжету, главные герои, которых исполнят Джона Хилл и Эмма Стоун , принимают участие в испытаниях лекарственного препарата, но всё идёт не так, как планировалось.

Это адаптация одноимённого норвежского сериала, вышедшего в 2014 году. Премьера десяти эпизодов на Netflix состоится до конца 2018-го.

Второй сезон сериала «Блеск» (GLOW), комедии о женщинах-рестлерах в 80-х, выйдет в стриминговом сервисе 29 июня. Главные роли в нём исполняют Элисон Бри («Сообщество») и комик Марк Мэрон.

Трейлер второго сезона «Блеска»

На мероприятии также объявили, что к актёрскому составу третьего сезона «Очень странных дел» присоединились Кэри Элвис («Пила») и Джейк Бьюзи («Звёздный десант»).

Как сообщает польское издание Na Ekraine, побывавшее на мероприятии Netflix, сериал по «Ведьмаку» будет полностью сниматься в Европе.

По словам вице-президента компании Эрика Бармака (Erik Barmack), съёмки начнутся в конце 2018-го или начале 2019-го. Релиз же состоится не раньше 2020 года.

Фантастическая драма «Невинные» (The Innocents) посвящена девушке по имени Джун, которая переезжает в Лондон и оказывается вовлечена в криминальный заговор. Позднее героиня обнаруживает, что превращается в других людей под воздействием стресса.

Релиз сериала на Netflix состоится 24 августа. Главные роли в нём исполнили Сорча Граундселл и Гай Пирс («Помни», «Железный человек 3»).

Трейлер «Невинных»

Также стало известно, что второй сезон немецкого мистического сериала «Тьма» будет состоять из восьми эпизодов. Съёмки начнутся 25 июня.

А первый оригинальный фильм Netflix, произведённый в Италии, будет называться «Прости нам долги наши» (Forgive Us Our Debts). Главный герой — безработный мужчина, который из-за долгов сам устраивается на должность коллектора.

Картина выйдет в онлайн-кинотеатре 4 мая.

Трейлер «Прости нам грехи наши»

Также Netflix объявили о начале работы ещё над несколькими сериалами, в том числе документальными, которые будут сниматься в разных странах Европы.

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