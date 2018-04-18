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Екатеринбургская модель Дарья Клюкина снялась в клипе Вована из «Реальных пацанов»
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Екатеринбургская модель Дарья Клюкина снялась в клипе Вована из «Реальных пацанов» 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина снялась в клипе актера сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова. Он выпустил клип на песню «Вредная привычка», и Дарья Клюкина сыграла в нем роль девушки главного героя.
В клипе Владимир Селиванов играет влюбленного молодого человека, который старается всячески угодить своей девушке, покупает ей цветы, обручальное кольцо, переживает, и из-за этого даже похудел. Дарья Клюкина, сыгравшая роль той самой девушки, в клипе преимущественно спит и ходит по магазинам. «Вредная привычка — девочка моя», — поет Селиванов.
Дарья Клюкина в реальной жизни тоже покоряет сердца: она уже во второй раз пришла на шоу «Холостяк» на ТНТ, чтобы побороться за сердце Егора Крида. В первый раз она участвовала в 5-м сезоне «Холостяка» и сама ушла с проекта, при этом доведя героя, Илью Глинникова, до слёз.
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