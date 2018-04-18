Екатеринбургская модель Дарья Клюкина снялась в клипе Вована из «Реальных пацанов»

Модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина снялась в клипе актера сериала «Реальные пацаны» Владимира Селиванова . Он выпустил клип на песню «Вредная привычка», и Дарья Клюкина сыграла в нем роль девушки главного героя.

В клипе Владимир Селиванов играет влюбленного молодого человека, который старается всячески угодить своей девушке, покупает ей цветы, обручальное кольцо, переживает, и из-за этого даже похудел. Дарья Клюкина, сыгравшая роль той самой девушки, в клипе преимущественно спит и ходит по магазинам. «Вредная привычка — девочка моя», — поет Селиванов.