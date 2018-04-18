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Олег Меньшиков запустил свой YouTube-канал
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Олег Меньшиков запустил свой YouTube-канал 

Рамблер 10 минут назад
Фото: Кадр из видео YouTube
Олег Меньшиков давно покорил театральные подмостки и кинематограф. Пришла очередь интернета. Актер и режиссер запустил шоу на YouTube, которое назвал "Ом".
По словам Олега Евгеньевича, формат шоу представляет собой не классическое интервью или монолог ведущего, а равноценный диалог с теми, кого Меньшиков назвал "героями нашего времени". Зрители увидят известных людей с неизвестной стороны.
Первый выпуск появился уже сегодня, гостем стал актер Данила Козловский.
“Почему Козловский? — да потому что есть люди, рожденные быть первыми”, — объяснил Меньшиков.
Выпуск записывали на сцене Театра им. М. Н. Ермоловой. кстати, в зале присутствуют зрители. Билеты на съемку продаются на сайте театра.
В первом выпуске ведущий и гость обсудили фильм Козловского "Тренер", его отношение к разводу своих родителей, скандальные слова Алексея Серебрякова о национальной идее России. Затем Козловский спросил Меньшикова о регрессе человечества, психологической усталости и разочарованиях.
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