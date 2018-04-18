Олег Меньшиков запустил свой YouTube-канал

Олег Меньшиков давно покорил театральные подмостки и кинематограф. Пришла очередь интернета. Актер и режиссер запустил шоу на YouTube, которое назвал "Ом".

По словам Олега Евгеньевича, формат шоу представляет собой не классическое интервью или монолог ведущего, а равноценный диалог с теми, кого Меньшиков назвал "героями нашего времени". Зрители увидят известных людей с неизвестной стороны.

Первый выпуск появился уже сегодня, гостем стал актер Данила Козловский

“Почему Козловский? — да потому что есть люди, рожденные быть первыми”, — объяснил Меньшиков.

Выпуск записывали на сцене Театра им. М. Н. Ермоловой. кстати, в зале присутствуют зрители. Билеты на съемку продаются на сайте театра.