Что смотреть на ММКФ-2018

В четверг, 19 апреля, открывается 40-й Московский международный кинофестиваль. Он продлится ровно неделю, до 26 апреля. Сроки проведения ММКФ, который обычно проходит в июне, были перенесены из-за чемпионата мира по футболу. В жюри фестиваля вошли немецкая актриса Настасья Кински , итальянский продюсер Паоло Дель Брокко и российский режиссёр Анна Меликян . В основной конкурс попали 16 картин. Всего же в различных программах будет показано несколько десятков кинолент. О самых интересных участниках ММКФ-2018 — в материале RT.

В 2018 году в основной конкурс Московского международного кинофестиваля вошли 16 картин.

Фильмом открытия стал триллер итальянского режиссёра Ферзана Озпетека «Неаполь под пеленой». В центре сюжета — история женщины-патологоанатома, принявшейся расследовать убийство молодого любовника. Здесь, как и во многих других работах Озпетека (а он более известен по драмам «Окно напротив» и «Холостые выстрелы»), интрига строится вокруг умения людей хранить свои и чужие секреты.

В числе других любопытных кинолент основного конкурса — «Гнев» бразильца Сержиу Трефо (мрачная и тяжёлая история о чести и жестокости), «С пеной у рта» латыша Яниса Нордса (триллер про ревность и агрессию) и «Ночной бог» уроженца Казахстана Адильхана Ержанова (размышление на тему места мифов в жизни человека).

Не меньший интерес представляют и работы россиян (их в этом году три): режиссёрский дебют актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ — драма «Ню» о девушке, которая мучительно ищет подходящего партнёра для секса; «Царь-птица» Эдуарда Новикова — о жизни под одной крышей якутских стариков и величественного орла; а также «Спитак» Александра Котта (совместное производство России и Армении) — о масштабном землетрясении, случившемся на территории Армении в 1988 году, и попытках людей пережить эту трагедию.

Фильмы, которые нельзя пропустить

Многие картины представлены вне основной конкурсной программы, однако не менее важны и нужны российскому зрителю. В числе таких кинолент — «Спутник Юпитера» венгерского режиссёра Корнела Мундруцо (история о сирийском беженце, получившем способность левитации) или драма немца Филипа Грёнинга «Моего брата зовут Роберт и он идиот» — откровенный фильм про лето, молодость, близость и глупость. Обе эти киноленты покажут в программе «1/2 фильмов».

Благодаря программе «Фильмы, которых здесь не было» у зрителей появится возможность увидеть долгожданный «Профиль» Тимура Бекмамбетова . Режиссёр показал, как террористы вербуют женщин в интернете, причём сделал это посредством так называемого формата Screen Life — всё действие разворачивается на мониторе компьютера.

Там же — «Недотрога» (другое название — «Не прикасайся», Touch Me Not в англоязычном варианте) румынского режиссёра Адины Пинтилие , забравшая «Золотого медведя» за лучший полнометражный фильм на 68-м Берлинском международном кинофестивале. Фильм спорный и неоднозначный, о чём свидетельствуют отзывы кинокритиков. В этой же категории представлены «Наследницы» — первая полнометражная картина мастера короткого метра парагвайца Марсело Мартинесси, которая уже успела получить несколько наград на престижных фестивалях.

Российские программы

Откроются «Российские программы» премьерным показом одного из самых ожидаемых фильмов 2018 года — драмы Сарика Андреасяна «Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Сюжет картины основан на реальных событиях: в ней рассказывается о российском архитекторе Виталии Калоеве , который в результате крушения самолёта над Боденским озером 1 июля 2002 года потерял семью, а после — совершил убийство авиадиспетчера (человека, по его мнению, виновного в произошедшем).

Фильмом — закрытием российских программ станет спортивная драма Данилы Козловского «Тренер».

Кино для всех и каждого

Тот, кто не успел за несколько дней увидеть «Довлатова» Алексея Германа-младшего на большом экране (прокат фильма был ограничен), может сделать это во время ММКФ: картина входит в программу с говорящим названием «Кино для всех и каждого». В неё же включена драма Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» — фильм более скромный, но обязательный к просмотру для каждого любителя кино.

В программе «Время женщин» представлено «Лицо» польского режиссёра Малгожаты Шумовской — драма про человека, потерявшего идентичность после вынужденной пересадки лица. Эта картина получила Гран-при жюри на минувшем Берлинале.

В «Век кино стран Балтии» попала лента «Чудо» литовца Эгле Вертелите — трагикомедия о людях советской закалки, пытающихся выжить в условиях капитализма. «Эйфория сопротивления» отмечена скандальным «Фокстротом» Самуэля Маоза — фильмом, который получил главный приз жюри на Венецианском кинофестивале и вошёл в шорт-лист последнего «Оскара».

Маоз стал первым в истории израильтянином, удостоенным венецианского «Золотого льва». На сегодняшний день в копилке у режиссёра шесть «львов», причём половина принадлежит этой картине.

В той же программе — «Мектуб, любовь моя. Песнь первая» — начало будущей трилогии Абделатифа Кешиша, обладателя Золотой пальмовой ветви за «Жизнь Адель». Главный герой его нового фильма — молодой сценарист Амин, приехавший на каникулы домой, в окрестности Марселя, чтобы с экрана мучить зрителя неторопливой демонстрацией провинциальных радостей жизни: купанием в море, танцами под дурацкую музыку на провинциальной дискотеке и, конечно, наблюдением за интимной жизнью молодых людей (Кешиш и на этот раз не отказался от присущего ему эротизма). Не обошлось и без душевных метаний: по сюжету герой сталкивается с дилеммой — ему придётся выбирать между любовью и карьерой.

Бергман. Известный и неизвестный

14 июля 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения Ингмара Бергмана. В честь юбилея на Московском кинофестивале состоится обширная ретроспектива фильмов великого шведского режиссёра. Зрители смогут увидеть на большом экране «Сцены из супружеской жизни», «Фанни и Алекандра», «Девичий источник» и ещё 18 его кинолент.