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Харли Квин нашла своего режиссера
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Харли Квин нашла своего режиссера 

Рамблер 1 час назад
Фото: DC Comics
Стало известно имя режиссера, который снимет новый фильм о Харли Квин.
Сообщается, что над фильмом будет работать Кэти Ян. Кстати, она станет третьей женщиной-режиссером, которая снимет картину по вселенной DC.
Сценаристом картины также назначена женщина — Кристина Ходжсон. Она же приглашена для работы над сценарием будущего фильма о Бэтгерл.
Главную роль исполнит Марго Робби. Это будет первый фильм, посвященный Харли Квин, до этого героиня появлялась только в составе Отряда Самоубийц.
Комиксы, послужившие основой для нового фильма, выходили в 1995 году, в них также появлялись и другие женские персонажи — Бэтгерл, Ядовитый Плющ, Женщина-кошка и Катана.
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