Харли Квин нашла своего режиссера

Стало известно имя режиссера, который снимет новый фильм о Харли Квин.

Сообщается, что над фильмом будет работать Кэти Ян. Кстати, она станет третьей женщиной-режиссером, которая снимет картину по вселенной DC.

Сценаристом картины также назначена женщина — Кристина Ходжсон. Она же приглашена для работы над сценарием будущего фильма о Бэтгерл.

Главную роль исполнит Марго Робби . Это будет первый фильм, посвященный Харли Квин, до этого героиня появлялась только в составе Отряда Самоубийц.

Комиксы, послужившие основой для нового фильма, выходили в 1995 году, в них также появлялись и другие женские персонажи — Бэтгерл, Ядовитый Плющ, Женщина-кошка и Катана.