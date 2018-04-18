Ещё
Кустурица в своем будущем фильме планирует из князя Мышкина «сделать» Раскольникова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кустурица в своем будущем фильме планирует из князя Мышкина «сделать» Раскольникова 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Знаменитый балканский кинорежисссер, актер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что снимет фильм, в котором планирует «превратить» персонажа романа Федора Достоевского «Идиот» князя Мышкина в героя «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова. Об этом он рассказал журналистам в среду перед выступлением совместно с музыкальной группой The No Smoking Orchestra в ленинградском областном театре «На Васильевском».
"Я сейчас будут делать фильм о Китае. Там будет такой эксперимент, которого никогда не было. Я хочу из князя Мышкина сделать Раскольникова", — рассказал Кустурица.
По его собственному признанию, этот эксперимент будет сложным.
В ходе общения с журналистами Кустурица также подчеркнул невозможность дать определение искусству и предрек, что через полвека кино перестанет существовать. «Я думаю, что фильмов не будет через 50 лет», — сказал он, однако отметил, что книги, по его мнению, не исчезнут никогда.
Кустурица как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие более чем в трех десятках фильмов. Среди созданных им картин — «Время цыган» (1988 год), «Аризонская мечта» (1993 год), «Андеграунд» (1995), «Черная кошка, белый кот» (1998), «Жизнь как чудо» (2004). Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. В 2016 году на мировые экраны вышел фильм Кустурицы «По Млечному пути», в котором главные роли исполнили сам режиссер и итальянская актриса Моника Белуччи.
ТАСС: последние новости
Федор Бондарчук планирует создать совместно с Китаем художественный фильм о войне Фильм про Виталия Калоева "Непрощенный" откроет российские программы ММКФ Козловский реализовал мечту, сыграв футбольного тренера в своем фильме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»4
Секс по-настоящему в кино32
Три великие бабушки советского кино1
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение