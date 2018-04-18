Кустурица в своем будущем фильме планирует из князя Мышкина «сделать» Раскольникова

"Я сейчас будут делать фильм о Китае. Там будет такой эксперимент, которого никогда не было. Я хочу из князя Мышкина сделать Раскольникова", — рассказал Кустурица.

По его собственному признанию, этот эксперимент будет сложным.

В ходе общения с журналистами Кустурица также подчеркнул невозможность дать определение искусству и предрек, что через полвека кино перестанет существовать. «Я думаю, что фильмов не будет через 50 лет», — сказал он, однако отметил, что книги, по его мнению, не исчезнут никогда.