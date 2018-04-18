Кустурица в своем будущем фильме планирует из князя Мышкина «сделать» Раскольникова 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Знаменитый балканский кинорежисссер, актер и музыкант Эмир Кустурица заявил, что снимет фильм, в котором планирует «превратить» персонажа романа Федора Достоевского «Идиот» князя Мышкина в героя «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова. Об этом он рассказал журналистам в среду перед выступлением совместно с музыкальной группой The No Smoking Orchestra в ленинградском областном театре «На Васильевском».
"Я сейчас будут делать фильм о Китае. Там будет такой эксперимент, которого никогда не было. Я хочу из князя Мышкина сделать Раскольникова", — рассказал Кустурица.
По его собственному признанию, этот эксперимент будет сложным.
В ходе общения с журналистами Кустурица также подчеркнул невозможность дать определение искусству и предрек, что через полвека кино перестанет существовать. «Я думаю, что фильмов не будет через 50 лет», — сказал он, однако отметил, что книги, по его мнению, не исчезнут никогда.
Кустурица как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие более чем в трех десятках фильмов. Среди созданных им картин — «Время цыган» (1988 год), «Аризонская мечта» (1993 год), «Андеграунд» (1995), «Черная кошка, белый кот» (1998), «Жизнь как чудо» (2004). Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля. В 2016 году на мировые экраны вышел фильм Кустурицы «По Млечному пути», в котором главные роли исполнили сам режиссер и итальянская актриса Моника Белуччи.