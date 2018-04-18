Пенелопа Крус снова снимется у Педро Альмодовара

Знаменитый испанский режиссер раскрыл карты.

Педро Альмодовар назвал актеров, которые сыграют в его новом, 21-м фильме "Боль и слава" (Dolor Y Gloria). Для поклонников режиссера сюрпризов не будет — главные роли исполнят Пенелопа Крус Антонио Бандерас . Актеры уже работали с мастером: для Пенелопы Крус это будет седьмая по счету картина, а для Антонио Бандераса — восьмая.

Фильм расскажет историю режиссера, которому невыносимо страдает из-за невозможности заниматься делом всей своей жизни — снимать кино. И он начинает вспоминать и переживать вновь события и близких людей, которые окружали его десятилетия назад.

Начало съемок запланировано на июль.