Знай наших! Шейк, Ходченкова, Куриленко и другие отечественные звезды, покорившие Голливуд

Некоторых русских знаменитостей знают не только наши зрители: они успели блеснуть и во вполне успешных проектах за рубежом. Речь не только о красавице-блондинке Светлане Ходченковой или о блистательной супермодели Ирине Шейк (которая сыграла заметную роль в блокбастере «Геракл»). Passion.ru решил вспомнить и других отечественных звезд, для которых волшебное слово «Голливуд» уже стало реальностью.

Ирина Шейк

Уроженка маленького уральского городка Ирина Шейк стала первой русской моделью, фотография которой украсила обложку знаменитого издания Sports Illustrated Swimsuit Edition. В 2014-м Шейк наконец покорила и Голливуд, сыграв роль супруги Геракла в одноименном блокбастере.

Впрочем, сейчас 32-летняя молодая мама вновь вернулась к модельной карьере (более чем успешной) и в Голливуде по большей части занята обустройством своей личной жизни, нежели поиском новых ролей в кино. Ирина помолвлена с известным актером Брэдли Купером и воспитывает вместе с ним маленькую дочь Лею де Сейн.

Светлана Ходченкова

Первая голливудская работа Светланы Ходченковой в картине «Шпион, выйди вон!» режиссера Томаса Альфредсона (небольшая эпизодическая роль переводчицы) уже заставила о себе говорить, так она была сыграна. Но если в «Шпионе» Светлана появилась лишь в нескольких сценах, то в фильме, где блистал Хью Джекман , «Росомаха: Бессмертный» (авторства Джеймса Мэнгольда), она — главная злодейка и не уступает Джекману по уровню актерской игры.

Несмотря на такой успех, Светлана не ставит своей основной целью постоянную работу в Голливуде и тем более номинации и награды на самых престижных зарубежных кинопремиях. «В глубине души об „Оскаре“ думает каждый актер. Об этом приятно мечтать, — призналась Светлана в интервью одной из передач на канале СТС. — Конечно, в идеале мне хотелось бы работать в Америке, но для этого нужно там жить. А я не перееду: все мои близкие и любимые люди здесь. Не хочу ностальгировать по родине — лучше я буду скучать по ней в отпуске!».

О своих русских корнях знаменитая голливудская актриса говорить очень любит, и она даже неплохо знает русский язык. Хотя, если придраться, корни у нее все-таки советские: родилась Милла в Киеве, а ее мать, известная советская актриса Галина Логинова , родом из Днепропетровска.

Еще в раннем детстве семья Йовович перебралась в США, где к 12 годам у Миллы уже сложилась модельная карьера, а в 13 лет появилась первая роль в кино. В 1997 году благодаря фантастическому фильму Люка Бессона «Пятый элемент» Милла приобрела мировую известность, а знаменитый режиссер стал ее вторым супругом. Сегодня Милла — звезда кино, королева любой вечеринки (веселится она по-русски, с танцами до упаду) и обладательница многомиллионных контрактов с косметическими и модными гигантами. Любовь к родине выражается у Йовович не только на словах, актриса с удовольствием поддерживает «отечественного производителя»: несколько лет назад в прокат вышел фильм «Выкрутасы», где она сыграла вместе с Иваном Ургантом Константином Хабенским , найдя время между съемками у голливудских режиссеров.

Мила — образец еще одного непредсказуемого взлета уроженки Украины (которая вместе с родными перебралась в США еще в детстве). Как и Йовович, Кунис снималась в голливудских сериалах с 11 лет. Но по-настоящему прославилась после смелой роли в оскароносном «Черном лебеде» в 2010-м. С тех пор Мила успела сняться в ряде хитов, отбить Эштона Катчера Деми Мур , выйти за него замуж и родить двоих детей.

В итоге на месте старлетки с огромными глазами все увидели полностью сформировавшуюся звезду: головокружительно сексуальную и при этом с редчайшим в Голливуде амплуа язвительной оторвы. То ли еще будет!

Красавица с горящими глазами родом из украинского города Бердянск оставила модельную карьеру, чтобы всерьез взяться за актерскую. И не прогадала: роли Ольги в альманахе «Париж, я люблю тебя» и титул «первой славянской подружки Бонда» быстро сделали из нее мировую знаменитость.

Затем Куриленко оказалась партнершей Тома Круза в фильме «Обливион» и вошла в число по-настоящему избранных актеров: ее пригласил на большую роль в фильме «К чуду» сам Терренс Малик . В данный момент на счету Ольги — «Центурион», «Там обитают драконы», «Академия вампиров», «Волшебный город», «Экспат», «Семь психопатов», «Глубинные империи». Как считают в Голливуде, карьера Ольги определенно будет долгой и успешной.

Успешный советский и российский актер решил однажды добиться успеха и в Голливуде. И в целом преуспел: Владимир стал творцом целого ряда ярких образов, включая роль представителя спецслужб, главного русского оппонента Тома Круза (с которым они в итоге находят общий язык) в фильме 2011 года «Миссия невыполнима: протокол „Фантом“.

Причем после этого работы в Голливуде у Машкова не убавилось: среди самых нашумевших его проектов — съемки в сериале „Шпионка“ с Дженнифер Гарнер . Кстати, Владимир Машков еще и является членом Гильдии актеров Голливуда, что, в частности, означает, что его гонорарная ставка в США не может быть ниже миллиона за роль (долларов, разумеется).

Суперзвезда советского балета, один из самых знаменитых эмигрантов из СССР времен холодной войны, отметился и в кино. Речь не о сотнях тысяч записей танцев Барышникова — он снялся нескольких американских фильмах, в том числе в двух очень известных.

В „Белых ночах“ 1985 года Михаил сыграл, по сути, самого себя — сбежавшего из СССР танцора, который, однако, по воле обстоятельств вновь становится узником КГБ. Также Михаил появился в заметной роли одного из бойфрендов Кэрри Брэдшоу — героини культового сериала „Секс в большом городе“. Этим и запомнился миллионам поклонниц.

Колокольников отправился в Голливуд сразу же после окончания Щукинского училища, в 2000 году, но до 2014 года, когда актер получил эпизодическую роль в суперпопулярном сериале „Игра престолов“, удача ему не улыбалась. „Даже у меня, несмотря на канадское детство (моя мама переехала в Америку, когда мне было 5 лет), есть в крови вот этот трепет — Гол-ли-вуд! Есть обычный мир и есть — Гол-ли-вуд, — рассказал актер газете „КП“. — Другое дело, что сейчас мир изменился. Все границы стерлись, а если они есть, то только в нас самих. Все поменялось. И сейчас нет никакой катастрофы, если в Голливуде ты не пророс корнями“.

Сергей Бодров, Вновь вернувшись в Россию после нескольких лет, проведенных в Канаде, Колокольников стал играть в театре „Современник“, Московском драматическом театре имени Пушкина, снялся в известном телесериале „Дети Арбата“, фильмах „Бесы“ и „В августе 44-го“. Снявшись в „Игре престолов“, Юрий остался в восторге от методов работы в Голливуде и надеется на новые яркие роли за рубежом. „Сам процесс везде одинаковый, камера везде одинаковая. Оператор может быть чуть хуже или чуть лучше, бюджет больше или меньше, — рассуждал Колокольников в интервью „КП“. — Вопрос индустрии, конечно, другой: в Голливуде индустрия существует уже сто лет, и в ней каждый винтик работает. Это машина. Кстати, они знают русское кино. Много актеров и режиссеров там работают. Алик Сахаров , например, уже второй сезон снимает серии в „Игре престолов“. Тимур Бекмамбетов Данила Козловский , Константин Хабенский — их знают. Это подтверждает то, что мир изменился. Американцы смотрят русские фильмы!“.

Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress, Stephen Lock, Dmitry Golubovich, Hubert Boesl, Dennis Van Tine, Dave Longendyke, Panoramic, Ekaterina Tsvetkova, Oscar Gonzalez, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press