Фото: Марго Робби на мероприятии Nissan в Калифорнии

Марго Робби сейчас буквально нарасхват. Актриса регулярно ездит по пресс-турам, посещает премьеры и дает интервью, но находит время и для презентаций различных брендов. На днях Марго посетила мероприятие автомобильной марки Nissan, представителем которой она является.

Для презентации гоночной серии машин для «Формулы E» Робби выбрала кожаный оранжевый комплект от Isabel Marant, состоящий из рубашки и короткой юбки. 27-летняя актриса сейчас находится на пике своей славы, а также превосходно выглядит, за что, конечно, стоит поблагодарить не только матушку-природу, но и удачно нанятых стилистов Марго — прическа, макияж и наряды у этой девушки всегда на высоте. Совсем скоро Робби приступит к съемкам фильма по комиксам DC «Сирены Готэм-сити», включающего Бэтгерл, Ядовитый плющ, Катану и Женщину-Кошку, а сама актриса вернется к роли Харли Куинн, которая так полюбилась ее поклонникам.

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