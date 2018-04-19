Ещё
Фото: Марго Робби на мероприятии Nissan в Калифорнии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фото: Марго Робби на мероприятии Nissan в Калифорнии 

Попкорн News 36 минут назад
Фото: Попкорн News
Марго Робби сейчас буквально нарасхват. Актриса регулярно ездит по пресс-турам, посещает премьеры и дает интервью, но находит время и для презентаций различных брендов. На днях Марго посетила мероприятие автомобильной марки Nissan, представителем которой она является.
Для презентации гоночной серии машин для «Формулы E» Робби выбрала кожаный оранжевый комплект от Isabel Marant, состоящий из рубашки и короткой юбки. 27-летняя актриса сейчас находится на пике своей славы, а также превосходно выглядит, за что, конечно, стоит поблагодарить не только матушку-природу, но и удачно нанятых стилистов Марго — прическа, макияж и наряды у этой девушки всегда на высоте. Совсем скоро Робби приступит к съемкам фильма по комиксам DC «Сирены Готэм-сити», включающего Бэтгерл, Ядовитый плющ, Катану и Женщину-Кошку, а сама актриса вернется к роли Харли Куинн, которая так полюбилась ее поклонникам.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Фото: пополневшая ради роли Энн Хэтэуэй на съемках ремейка «Отпетых мошенников» Тест: какая из актрис «Гарри Поттера» сыграла бы тебя в фильме о твоей жизни? Фото: Том Харди изменился до неузнаваемости для роли Аль Капоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
Секс по-настоящему в кино32
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»4
Три великие бабушки советского кино1
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение