Гид по ММКФ–2018: что смотреть на Московском кинофестивале

С 19 по 26 апреля в Москве пройдет 40-й Московский международный кинофестиваль (из-за чемпионата мира по футболу его перенесли с середины июня на конец апреля). В конкурсную программу вошли 16 кинокартин. Россию в основной программе представят «Царь-птица» Эдуарда Новикова и режиссерский дебют актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ — фильм «Ню».

Редакция портала Москва 24 выбрала фильмы, на которые определенно стоит обратить внимание.

"Неаполь под пеленой"

Видео: YouTube/Warner Bros.Italia

Итальянская картина «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека станет фильмом открытия ММКФ. Лента включена и в основной конкурс фестиваля. Мистико-эротический триллер, снятый в живописных экстерьерах, уже завоевал две награды итальянской киноакадемии «Давид ди Донателло».

По сюжету, во время оккультной церемонии в старинном доме Адриану соблазняет молодой красавец. Они проводят вместе ночь и договариваются о свидании, но молодой человек не приходит. На следующий день Адриана узнает, что ее любовника убили. Полицейские инспекторы также сообщают шокированной Адриане, что погибший фотографировал ее обнаженной во время сна. Желая разобраться в происходящем, Адриана решает провести свое расследование.

"Моего брата зовут Роберт, и он идиот" Пожалуй, один из самых радикальных фильмов Берлинале от Филипа Гренинга — немецкого режиссера, картины которого нередко вызывают замешательство у профессиональной публики. Его «Террористов» хотел запретить к показу по ТВ тогдашний канцлер Гельмут Коль , а «Жена полицейского», к удивлению многих, получила и спецприз Венецианского кинофестиваля, и «Золотого льва».

"Моего брата зовут Роберт, и он идиот" — драма о летнем приключении брата и сестры. Роберт и Елена заключают странное пари: переспать с кем-то до окончания вуза. Пока сестра примеряется к незнакомцам, Роберт колеблется между ролями наблюдателя и соучастника.

В фильме — тонкие инцестуальные намеки, глубокомысленные разговоры о Хайдеггере, летняя скука и рассуждения о природе насилия.

"Время чудовищ"

Видео: YouTube/Sine Pelikula

Политический мюзикл о военной диктатуре и современной истории Филиппин от лидера азиатского кинематографа и экспериментатора Лава Диаса. Хронометраж фильма — четыре часа, что для картин Диаса более чем нормально.

Конец 1970-х. Военная полиция наводит ужас на жителей отдаленных деревень в филиппинских джунглях, уничтожая традиционную веру и делая из дружных соседей врагов. Молодой врач Лорена открывает клинику для бедных, однако вскоре исчезает без следа. После этого ее муж пытается разобраться в исчезновении супруги.

"Недотрога"

Видео: YouTube/The Upcoming

Дебютный фильм в игровом кино румынской документалистки Адины Пинтилии стал победителем последнего Берлинале. «Недотрога» — это исследование тактильности: режиссер вместе со своими персонажами пытается понять, что же такое близость.

Герои картины — Лаура, Томас и Кристиан — позволяют камере заглянуть в самые сокровенные уголки своего внутреннего мира. Они пытаются изменить привычные модели поведения, чтобы найти баланс между внутренним комфортом и окружающей действительностью и стать, наконец, свободными.

"Ню" Режиссерский дебют актрисы, родившейся в Пекине, отучившийся во ВГИКе у Сергея Соловьева и ставшей финалисткой шоу «Голос». С 2012 года Ян Гэ — актриса «Гоголь-центра».

История о девушке из Китая, которая ищет в Москве понимания, мечту и настоящие чувства… Или просто секс? Свои неудачи на любовном фронте героиня объясняет незнанием русского языка. Фильм о недоверии, разбитом сердце и одиночестве в большом городе.

"Барбара"

Видео: YouTube/UniFrance

Картина французского актера и режиссера Матье Амальрика (обладателя приза за режиссуру Каннского кинофестиваля за «Турне» и приза за режиссуру кинофестиваля в Мар дель Плата за картину «Голубая комната»).

Актриса Брижит должна исполнить роль в биографическом фильме о знаменитой певице Барбаре. Она работает над ролью, тщательно изучая ее голос, ее песни, манеру одеваться — роль полностью захватывает ее. Ив, режиссер будущего фильма, встречается с людьми, знавшими Барбару, изучает хронику, без конца слушает ее песни и, вместе с тем, влюбляется в исполнительницу главной роли. Или все же в свою фантазию о знаменитой певице?

"Профиль"

Видео: YouTube/BD Horror Trailers and Clips

Фильм Тимура Бекмамбетова , снятый в Великобритании, стал лауреатом приза зрительских симпатий на Берлинском международном кинофестивале–2017 в рамках программы «Панорама».

По сюжету, британская журналистка, пишущая статью о вербовке женщин в ряды ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), создает фиктивный профайл в facebook и выходит на контакт с вербовщиком исламистов. Днями напролет общаясь с Билелем, она уверена, что добывает ценные сведения для будущего сенсационного репортажа, не понимая, как постепенно из охотника превращается в добычу.

"Мектуб, любовь моя. Песнь первая"

Видео: YouTube/ONE Media

Первая часть будущей саги режиссера Абделатифа Кешиша — создателя «Жизни Адель».

Портовый город на юге Франции, 1994 год. Лето. Молодой сценарист Амин приезжает домой из Парижа. Первым делом он навещает подругу детства и сразу же узнает, что та тайно спит с его кузеном, хотя у нее есть жених, который ушел в армию. Кузен для отвода глаз гуляет с каждой красивой девушкой, что встречается ему на пути. Вместе с ним и Амин попадает в круговорот прекрасных женщин. Легкая картина о любви, беспечности, бесконечных встречах в тунисском ресторане, морском отдыхе и надежде на лучшее будущее.

"Спитак" Драма Александра Котта о самом разрушительном и рекордном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. Этот день вошел в историю, как день величайшей катастрофы, которая унесла 25 тысяч жизней и оставила без крова более полумиллиона человек.

Фильм «Спитак» — это история Гора, который, покинув Армению в поисках лучшей жизни, возвращается обратно после землетрясения, чтобы найти свой дом.

"Между Стеллажей"

Видео: YouTube/Cine maldito

Трогательная мелодрама Томаса Штубера об истории любви двух работников торгового центра: грузчик из отдела алкоголя влюбляется в консультантку кондитерского отдела.

В главных ролях — восходящая звезда европейского кино Франц Роговски ("Хэппи-энд", «Любовь и стейки») и Сандра Хюллер , известная ролью юной жертвы экзорцизма Михаэлы в фильме «Реквием», за которую она удостоилась «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль на Берлинском фестивале и была номинирована на Премию Европейской киноакадемии лучшей актрисе.

"Фокстрот"

Видео: YouTube/iVideos

Израильская драма Шмуэля Маоза (к слову, награжденная Гран-при в Венеции) о супружеской паре, потерявшей сына-военного.

Фильм о родительской любви, парадоксах армии и о горечи утраты, которую по-разному ощущают один человек, семья, город и целая страна.

"Лицо"

Видео: YouTube/ПРОвзгляд

"Лицо" — провокационная притча о деревенском красавце, который получает травму на возведении самой высокой в мире статуи Христа и затем вынужден сделать пересадку лица.

История фильма основана на реальных событиях: в городе Свебодзин действительно построили самую высокую скульптуру Иисуса , а первая в Европе операция по полной трансплантации лица была успешно проведена в одной из польских клиник.

"Осел"

Видео: YouTube/Artdocfest

Первый полнометражный неигровой фильм театрального режиссера Анатолия Васильева . Почти трехчасовая эпическая ода ослу.

Имя его служит прототипом для героев великих романов, и сам он, Осел, становится героем грустных увлекательных историй от Ветхого Завета до латинского Рима: Иисус на осле въехал в Иерусалим, на нем путешествовал Санчо Панса, с одним из их представителей дружил Винни Пух.