Гид по ММКФ–2018: что смотреть на Московском кинофестивале 

С 19 по 26 апреля в Москве пройдет 40-й Московский международный кинофестиваль (из-за чемпионата мира по футболу его перенесли с середины июня на конец апреля). В конкурсную программу вошли 16 кинокартин. Россию в основной программе представят «Царь-птица» Эдуарда Новикова и режиссерский дебют актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ — фильм «Ню».
Редакция портала Москва 24 выбрала фильмы, на которые определенно стоит обратить внимание.
"Неаполь под пеленой"
Видео: YouTube/Warner Bros.Italia
Итальянская картина «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека станет фильмом открытия ММКФ. Лента включена и в основной конкурс фестиваля. Мистико-эротический триллер, снятый в живописных экстерьерах, уже завоевал две награды итальянской киноакадемии «Давид ди Донателло».
По сюжету, во время оккультной церемонии в старинном доме Адриану соблазняет молодой красавец. Они проводят вместе ночь и договариваются о свидании, но молодой человек не приходит. На следующий день Адриана узнает, что ее любовника убили. Полицейские инспекторы также сообщают шокированной Адриане, что погибший фотографировал ее обнаженной во время сна. Желая разобраться в происходящем, Адриана решает провести свое расследование.
"Моего брата зовут Роберт, и он идиот" Пожалуй, один из самых радикальных фильмов Берлинале от Филипа Гренинга — немецкого режиссера, картины которого нередко вызывают замешательство у профессиональной публики. Его «Террористов» хотел запретить к показу по ТВ тогдашний канцлер Гельмут Коль, а «Жена полицейского», к удивлению многих, получила и спецприз Венецианского кинофестиваля, и «Золотого льва».
"Моего брата зовут Роберт, и он идиот" — драма о летнем приключении брата и сестры. Роберт и Елена заключают странное пари: переспать с кем-то до окончания вуза. Пока сестра примеряется к незнакомцам, Роберт колеблется между ролями наблюдателя и соучастника.
В фильме — тонкие инцестуальные намеки, глубокомысленные разговоры о Хайдеггере, летняя скука и рассуждения о природе насилия.
"Время чудовищ"
Видео: YouTube/Sine Pelikula
Политический мюзикл о военной диктатуре и современной истории Филиппин от лидера азиатского кинематографа и экспериментатора Лава Диаса. Хронометраж фильма — четыре часа, что для картин Диаса более чем нормально.
Конец 1970-х. Военная полиция наводит ужас на жителей отдаленных деревень в филиппинских джунглях, уничтожая традиционную веру и делая из дружных соседей врагов. Молодой врач Лорена открывает клинику для бедных, однако вскоре исчезает без следа. После этого ее муж пытается разобраться в исчезновении супруги.
"Недотрога"
Видео: YouTube/The Upcoming
Дебютный фильм в игровом кино румынской документалистки Адины Пинтилии стал победителем последнего Берлинале. «Недотрога» — это исследование тактильности: режиссер вместе со своими персонажами пытается понять, что же такое близость.
Герои картины — Лаура, Томас и Кристиан — позволяют камере заглянуть в самые сокровенные уголки своего внутреннего мира. Они пытаются изменить привычные модели поведения, чтобы найти баланс между внутренним комфортом и окружающей действительностью и стать, наконец, свободными.
"Ню" Режиссерский дебют актрисы, родившейся в Пекине, отучившийся во ВГИКе у Сергея Соловьева и ставшей финалисткой шоу «Голос». С 2012 года Ян Гэ — актриса «Гоголь-центра».
История о девушке из Китая, которая ищет в Москве понимания, мечту и настоящие чувства… Или просто секс? Свои неудачи на любовном фронте героиня объясняет незнанием русского языка. Фильм о недоверии, разбитом сердце и одиночестве в большом городе.
"Барбара"
Видео: YouTube/UniFrance
Картина французского актера и режиссера Матье Амальрика (обладателя приза за режиссуру Каннского кинофестиваля за «Турне» и приза за режиссуру кинофестиваля в Мар дель Плата за картину «Голубая комната»).
Актриса Брижит должна исполнить роль в биографическом фильме о знаменитой певице Барбаре. Она работает над ролью, тщательно изучая ее голос, ее песни, манеру одеваться — роль полностью захватывает ее. Ив, режиссер будущего фильма, встречается с людьми, знавшими Барбару, изучает хронику, без конца слушает ее песни и, вместе с тем, влюбляется в исполнительницу главной роли. Или все же в свою фантазию о знаменитой певице?
"Профиль"
Видео: YouTube/BD Horror Trailers and Clips
Фильм Тимура Бекмамбетова, снятый в Великобритании, стал лауреатом приза зрительских симпатий на Берлинском международном кинофестивале–2017 в рамках программы «Панорама».
По сюжету, британская журналистка, пишущая статью о вербовке женщин в ряды ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.), создает фиктивный профайл в facebook и выходит на контакт с вербовщиком исламистов. Днями напролет общаясь с Билелем, она уверена, что добывает ценные сведения для будущего сенсационного репортажа, не понимая, как постепенно из охотника превращается в добычу.
"Мектуб, любовь моя. Песнь первая"
Видео: YouTube/ONE Media
Первая часть будущей саги режиссера Абделатифа Кешиша — создателя «Жизни Адель».
Портовый город на юге Франции, 1994 год. Лето. Молодой сценарист Амин приезжает домой из Парижа. Первым делом он навещает подругу детства и сразу же узнает, что та тайно спит с его кузеном, хотя у нее есть жених, который ушел в армию. Кузен для отвода глаз гуляет с каждой красивой девушкой, что встречается ему на пути. Вместе с ним и Амин попадает в круговорот прекрасных женщин. Легкая картина о любви, беспечности, бесконечных встречах в тунисском ресторане, морском отдыхе и надежде на лучшее будущее.
"Спитак" Драма Александра Котта о самом разрушительном и рекордном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года. Этот день вошел в историю, как день величайшей катастрофы, которая унесла 25 тысяч жизней и оставила без крова более полумиллиона человек.
Фильм «Спитак» — это история Гора, который, покинув Армению в поисках лучшей жизни, возвращается обратно после землетрясения, чтобы найти свой дом.
"Между Стеллажей"
Видео: YouTube/Cine maldito
Трогательная мелодрама Томаса Штубера об истории любви двух работников торгового центра: грузчик из отдела алкоголя влюбляется в консультантку кондитерского отдела.
В главных ролях — восходящая звезда европейского кино Франц Роговски ("Хэппи-энд", «Любовь и стейки») и Сандра Хюллер, известная ролью юной жертвы экзорцизма Михаэлы в фильме «Реквием», за которую она удостоилась «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль на Берлинском фестивале и была номинирована на Премию Европейской киноакадемии лучшей актрисе.
"Фокстрот"
Видео: YouTube/iVideos
Израильская драма Шмуэля Маоза (к слову, награжденная Гран-при в Венеции) о супружеской паре, потерявшей сына-военного.
Фильм о родительской любви, парадоксах армии и о горечи утраты, которую по-разному ощущают один человек, семья, город и целая страна.
"Лицо"
Видео: YouTube/ПРОвзгляд
Самобытная польская картина Малгожаты Шумовской, ранее работавшей с Ларсом фон Триером над «Антихристом».
"Лицо" — провокационная притча о деревенском красавце, который получает травму на возведении самой высокой в мире статуи Христа и затем вынужден сделать пересадку лица.
История фильма основана на реальных событиях: в городе Свебодзин действительно построили самую высокую скульптуру Иисуса, а первая в Европе операция по полной трансплантации лица была успешно проведена в одной из польских клиник.
"Осел"
Видео: YouTube/Artdocfest
Первый полнометражный неигровой фильм театрального режиссера Анатолия Васильева. Почти трехчасовая эпическая ода ослу.
Имя его служит прототипом для героев великих романов, и сам он, Осел, становится героем грустных увлекательных историй от Ветхого Завета до латинского Рима: Иисус на осле въехал в Иерусалим, на нем путешествовал Санчо Панса, с одним из их представителей дружил Винни Пух.