Что смотреть в кино на выходных

Спортивная драма о звезде российского футбола, фантастический триллер про создание полулюдей-полуинопланетян, номинированная на «Золотого медведя» чёрная комедия из Ирана, а также самобытный фильм ужасов индийского производства и картина про последствия нашествия зомби: самые любопытные премьеры этой недели — в материале RT.

«Тренер»

Главный герой новой спортивной драмы отечественного производства — звезда российского футбола, красавец и просто хороший парень Юрий Столешников . По сюжету он в одночасье теряет место в сборной и получает волчий билет на участие в соревнованиях. В спорт он возвращается в качестве тренера никому не известной провинциальной команды. Герою предстоит сделать из ленивых подопечных топовых игроков, а заодно найти любовь и призвание.

«Тренер» стал первой режиссёрской работой актёра Данилы Козловского . Также Козловский выступил в качестве сценариста, продюсера и исполнителя главной роли в этой киноленте. Подробнее о фильме — в материале RT.

«Титан» (The Titan)

Для создания своего первого фильма другой дебютант из этой подборки, немецкий режиссёр Леннарт Рафф, нашёл довольно интересный сюжет: человечество привело Землю в совсем непотребный вид и, чтобы переселиться на другую планету, начинает пытаться скрестить гены себе подобных с генами пришельцев. Разумеется, эксперимент выходит из под контроля, и в определённый момент в подопытных становится больше инопланетного, чем человеческого.

Однако сделать из этой многообещающей заявки что-то выдающееся у Раффа и его команды не получилось: многие зрители сочли «Титан» картиной поверхностной и затянутой. Рейтинг фильма на IMDb составляет 4,9 балла.

«Свинья» (The Pig)

В Тегеране орудует серийный убийца. Причём очень избирательный: его жертвами становятся талантливые кинематографисты, настоящее и будущее иранского кинематографа. Эта ситуация очень волнует режиссёра Хасана. Вернее, он не понимает, почему ещё жив. «Неужели я настолько бездарен, что маньяк обходит меня стороной?!» — недоумевает режиссёр и начинает вести себя ещё эксцентричнее, чем обычно. В какой-то момент Хасан оказывается в списке главных подозреваемых.

Абсурдистская чёрная комедия Мани Хагиги («Приходит дракон») получила немало положительных отзывов кинокритиков и даже поборолась за «Золотого медведя» на прошедшем Берлинском кинофестивале. Смотреть её нужно просто ради удовольствия, даже если вас не интересует самое главное — сатира на современный уклад иранского общества.

«Третья волна зомби» (The Cured)

Действие этой картины происходит в мире, который пережил нашествие зомби и нашёл лекарство от вируса, превращающего людей в живых мертвецов. Кажется, теперь исцелённые могут вернуться к нормальной жизни в обществе. Или нет? Ведь их не хотят брать на работу, с ними не общаются друзья, и даже родные опасаются находиться с бывшими зомби под одной крышей.

Картина Дэвида Фрейна не похожа на другие, традиционные фильмы подобной тематики. В первую очередь потому, что эпидемия в «Третьей волне» — лишь призма, через которую можно рассмотреть сложные социальные проблемы. К примеру — проблему классового неравенства.

«Точка невозврата» (High Wire Act)

Брэд Андерсон продолжает радовать любителей триллеров: 19 апреля в прокат вышла ещё одна его работа в этом жанре, на этот раз — с политическим уклоном.

По сюжету главный герой, бывший посол США в Бейруте, возвращается в Ливан — город, где погибла его супруга — чтобы вызволить друга из плена террористов. Дипломат должен договориться с боевиками, в обмен на жизнь пленника требующих освобождения их соратника.

«Фея» (Pari)

Тому, кто устал от американских и европейских фильмов ужасов, стоит посмотреть хоррор индийского производства — «Фею». Создатели этой картины отказались слепо следовать привитым Западом законам жанра. А потому она получилась самобытной, реалистичной, музыкальной и глубокой.

В центре повествования — история о загадочной девушке Рухсане, которую главный герой при странных обстоятельствах находит в джунглях. Кто его новая знакомая, молодой человек точно не знает, но, поскольку девушке некуда идти, он решает приютить её в своём доме. Вскоре становится ясно, что Рухсана — человек не вполне обычный. Если вообще человек.