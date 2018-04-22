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Фильм Данилы Козловского возглавил российский прокат по итогам выходных
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Фильм Данилы Козловского возглавил российский прокат по итогам выходных 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер» стал лидером российского проката по итогам выходных, собрав более 324 миллионов рублей, сообщает портал kinobusiness.com.
Фильм рассказывает об игроке "Спартака" Юрии Столешникове, который в решающий момент матча не забил пенальти. Его дисквалифицировали, но через два года после «ссылки» пригласили стать тренером в региональной команде «Метеор».
На втором месте оказался фантастический боевик «Рэмпейдж», который заработал 78 миллионов рублей в выходные и 312 миллионов рублей за две недели проката.
Третье место в рейтинге занял фантастический фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», который собрал 31,7 миллиона за выходные и 716,3 миллиона за месяц проката.
Замыкает пятерку лидеров продолжение российского мистического триллера «Гоголь. Вий». Фильм заработал 30 миллионов за выходные и 433,6 миллиона рублей за три недели проката.
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