Фильм Данилы Козловского возглавил российский прокат по итогам выходных

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости . Режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер» стал лидером российского проката по итогам выходных, собрав более 324 миллионов рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Фильм рассказывает об игроке "Спартака" Юрии Столешникове , который в решающий момент матча не забил пенальти. Его дисквалифицировали, но через два года после «ссылки» пригласили стать тренером в региональной команде «Метеор».

На втором месте оказался фантастический боевик «Рэмпейдж», который заработал 78 миллионов рублей в выходные и 312 миллионов рублей за две недели проката.

Третье место в рейтинге занял фантастический фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», который собрал 31,7 миллиона за выходные и 716,3 миллиона за месяц проката.

Замыкает пятерку лидеров продолжение российского мистического триллера «Гоголь. Вий». Фильм заработал 30 миллионов за выходные и 433,6 миллиона рублей за три недели проката.