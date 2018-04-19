Индийский хоррор, дебют Козловского и зомби: что смотреть на этой неделе

В прокат выходит «Тренер» — уже успевший наделать шума режиссерский дебют Данилы Козловского. В фильме о футболисте-неудачнике, отправленном «на пенсию» тренировать провинциальную команду и пытающемся таким образом взять реванш, Козловский выступил не только в качестве режиссера, но и как продюсер и соавтор сценария, а также исполнитель главной роли.

Бюджет в почти 400 миллионов рублей, прекрасно подобранный актерский состав, впечатляющий визуальный ряд и универсальная для всех стран история успеха — все это обещает сделать фильм главным хитом проката на этой неделе.

Видео: YouTube/Central Partnership

"Третья волна зомби" — на этот раз ирландская версия зомби-апокалипсиса, полнометражный дебют Дэвида Фрейна с Эллен Пейдж Сэмом Кили в главных ролях. История о социальной адаптации вчерашних зомби, вылеченных и снова ставших людьми, не претендует на статус блокбастера, но может прийтись по душе любителям жанра.

Видео: YouTube/iVideos

Джоэлом Эдгертоном и "Опасный бизнес" — криминальная комедия с Шарлиз Терон Дэвидом Ойелоуо . Финансовые манипуляции, крупные фармацевтические компании, похищения и опасные деловые игры в Мексике выступают фоном для размышлений о психологии выживания в мире большого бизнеса.

Видео: YouTube/iVideos

Триллер Дина Девлина «Логово Монстра» с Дэвидом Теннантом Робертом Шиэном в главных ролях — одна из самых ожидаемых премьер весны. Лента с элементами хоррора о двух ресторанных парковщиках, промышляющих воровством у богатых клиентов и неожиданно оказывающихся втянутыми в хитрую ловушку, выйдет на экраны США только в мае. Отсутствие отзывов зрителей и критиков делает премьеру еще более интригующей — ведь мы сможем увидеть фильм одними из первых в мире.

Видео: YouTube/iVideos

Не успела на прошлой неделе выйти криминальная драма «Операция „Шаровая молния“ с Розамунд Пайк в главной роли, как за ней последовала следующая работа актрисы в том же жанре — „Точка невозврата“ с Джоном Хэммом . Главный герой, потерявший жену во время Ливанской войны, десять лет спустя вынужден вернуться в Бейрут, чтобы вести переговоры с боевиками и помочь ЦРУ спасти из плена своего старого друга.

Видео: YouTube/iVideos

»Укрась прощальное утро цветами обещания" — под таким романтичным названием выходит полнометражный режиссерский дебют Мари Окада, сценаристки более пятидесяти аниме, многие из которых стали культовыми. История Макии из рода бессмертных и человека Эриала обещает растопить самые стойкие сердца, а прекрасная анимация захватит и погрузит в сказочный мир и подростков, и взрослых.

Видео: YouTube/iVideos

"Свинья" — иранская артхаусная комедия о серийном убийце, орудующем в современном Тегеране и выбирающим в жертвы популярных кинематографистов. Ситуация повергает в уныние Хасана — режиссера из черного списка, растерявшего славу и нарочито игнорируемого преступником.

Фильм добрался до нашего проката еще совсем «тепленьким», прямиком после Берлинского кинофестиваля. Чтобы получить от «Свиньи» удовольствие, критики советуют не ждать ничего особенного, а просто расслабиться и наслаждаться редкой находкой, которой и является эксцентричная комедия из Ирана на тему местного шоу-бизнеса.

Видео: YouTube/iVideos

"Леонардо: Миссия Мона Лиза" — главная премьера недели для детей. Сказочная история о юности Леонардо да Винчи, увлекавшегося изобретательством до того момента, пока его спокойная жизнь не прервалась неожиданным путешествием. Поиски сокровищ, мультипликационная Флоренция и экскурс в творчество великого мастера Возрождения для самых маленьких — неплохой вариант для выходного с ребенком.

Видео: YouTube/HD Трейлеры

Любителям моды и документального кино стоит обратить внимание на выходящий в прокат фильм о Вивьен Вествуд. «Вествуд: Панк, икона, активист» раскрывает противоречивые грани творчества знаменитого дизайнера. Одновременно бунтарь, кавалер ордена Британской империи и общественная активистка, мечтающая изменить мир к лучшему, — она является не только легендой моды, но и ярким культурным феноменом.

Фильм выходит в рамках фестиваля «Пионеры моды», открытого 1 марта показом фильма о Дрисе ван Нотене.

Видео: YouTube/Pioner Cinema

Любители фантастики, а также все, кто соскучился по «Аватару», могут дать шанс «Титану», выпущенному недавно Netflix и на этой неделе добравшемуся до наших больших экранов. В «Титане» есть и Сэм Уортингтон , и будущее, и эксперимент по преобразованию людей с целью заселения другой планеты, и инопланетные существа. Правда, ни критиков, ни зрителей за рубежом картина особенно не впечатлила.

Видео: YouTube/iVideos

Заядлые любители триллеров (или Джона Кьюсака) могут заинтересоваться наконец дошедшим до экранов фильмом «Я заберу твои деньги», являющимся по сути вариацией бессмертной истории о чемодане денег, переходящем из рук в руки. Однако перед покупкой билетов стоит учесть: фильм собрал сомнительные отзывы критиков, а от зрителей IMDb получил рейтинг всего 4.50 из 10.

Видео: YouTube/iVideos

Индийский фильм «Фея» о загадочной девушке, живущей в старой лачуге в удалении от внешнего мира, — пожалуй, самая необычная премьера недели. В отличие от привычных всем болливудских фильмов, он не порадует танцами и песнями, но покажет жанр хоррора глазами самой кинематографичной из азиатских стран.

Видео: YouTube/iVideos

Лиза Минаева