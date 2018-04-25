«Тренер» Данилы Козловского бьет рекорды в прокате!

https://www.youtube.com/watch?v=andbIygXuwQ

И «Тренер» уже начал бить рекорды в прокате. За первый уикенд показа фильм заработал 307 млн рублей. К слову, «Движение вверх», картина которая недавно стала самой прибыльной в истории российского кино, в первые дни проката заработала 110 млн А это значит, что у детища Козловского есть все шансы поставить новый рекорд.

А ты уже сходил на «Тренера»?

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