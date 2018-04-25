«Тренер» Данилы Козловского бьет рекорды в прокате! 

19 апреля состоялась премьера фильма «Тренер». Это, кстати, режиссерский дебют Данилы Козловского (32) о бомбардире национальной сборной Юрии Столешникове, который в товарищеском матче со сборной Румынии не смог забить пенальти, со скандалом покинул команду и стал тренером провинциального футбольного клуба «Метеор». В проекте снялись сам Козловский, Ольга Зуева (30), Дмитрий Чеботарев (31), Аскар Ильясов (22), Ирина Горбачева (30) и многие другие.
https://www.youtube.com/watch?v=andbIygXuwQ
И «Тренер» уже начал бить рекорды в прокате. За первый уикенд показа фильм заработал 307 млн рублей. К слову, «Движение вверх», картина которая недавно стала самой прибыльной в истории российского кино, в первые дни проката заработала 110 млн А это значит, что у детища Козловского есть все шансы поставить новый рекорд.
А ты уже сходил на «Тренера»?
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