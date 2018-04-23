Ещё
«Тренер» возглавил российский прокат
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Тренер» возглавил российский прокат 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бокс-офис российского кинопроката по итогам уикэнда возглавила спортивная драма Данилы Козловского «Тренер», пишет «Бюллетень кинопрокатчика».
По предварительным неофициальным данным, «Тренер» собрал около 310–313 млн руб. на территории России. Для сравнения, вышедший 5 лет назад спортивный фильм Николая Лебедева «Легенда N17» за дебютный уикэнд собрал 241 млн руб. А вот картина Олега Трофима о фигурном катании «Лед» в этом году стартовала с 451 млн руб.
Всего в минувшие выходные российский кинопрокат собрал 600 млн руб.
Известно, что режиссерский дебют Данилы Козловского «Тренер» закроет российские программы Московского международного кинофестиваля.
Газета.Ru: последние новости
Умерла Нина Дорошина Майк Майерс прокомментировал смерть Верна Тройера В столице скончалась артистка Нина Дорошина
 Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками7
Как изменились популярные дети-актеры12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
«В поисках капитана Гранта»: что осталось за кадром1
Звезды советского кино, которые плохо кончили27
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
04:14
Где запрещают фильтфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение