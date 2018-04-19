Ещё
19 апреля стартует Московский международный кинофестиваль
Далее:
Читайте также:
Ещё

19 апреля стартует Московский международный кинофестиваль 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В основном конкурсе участвуют 16 фильмов. Россию представляют картины «Ню», «Спитак» и «Царь-Птица». В этом году на фестивале пройдет ретроспектива Ингмара Бергмана и еще ряд спецпроектов. Один будет посвящен новым российским фильмам, другой — актеру Брюсу Ли. Итоги смотра подведут 26 апреля.
В жюри под председательством итальянского продюсера Паоло дель Брокко вошли, в частности, немецкая актриса Настасья Кински и российский режиссер Анна Меликян.
Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире. Старше его — только Венецианский. Впервые ММКФ прошел в 1935 году. Он назывался «Советский кинофестиваль в Москве», жюри конкурса возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стали проводить регулярно. С 1989 года главным призом является статуэтка «Золотой Святой Георгий». В 1999 году президентом фестиваля стал режиссер Никита Михалков.
В основном конкурсе принимают участие не менее 12 полнометражных лент, присуждаются награды за лучший фильм, режиссерскую работу, мужскую и женскую роли, а также специальный приз жюри и приз зрительских симпатий. Также проводятся конкурсы среди документальных и короткометражных фильмов. Вручается почетная награда «За вклад в мировой кинематограф» и актерская премия имени Константина Станиславского «Верю».
В разные годы обладателями главной награды становились такие всемирно известные режиссеры, как Федерико Феллини, Акира Куросава, Анджей Вайда. Среди советских и российских лауреатов — режиссеры Сергей Бондарчук, Георгий Данелия, Элем Климов. Обычно Московский кинофестиваль проходит летом, однако в этом году сроки сдвинули на весну из-за Чемпионата мира по футболу.
Вести.Ru: последние новости
Фильмы для фестиваля "Евразия.ДОК" отобрали на телемосте На IPQuorum 2018 создан Совет по цифровой экономике и интеллектуальной собственности В США скончался кинорежиссер Милош Форман
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников2
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»4
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение