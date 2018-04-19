Московский кинофестиваль в 40-й раз открывается в российской столице

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Юбилейный, 40-й по счету Московский международный кинофестиваль (ММКФ) открывается в четверг в столице. По традиции торжественная церемония пройдет в кинотеатре «Россия» (бывший кинотеатр «Пушкинский»).

Впервые за долгие годы сроки проведения фестиваля сдвинулись — обычно ММКФ проходит летом, а в этом году его перенесли на апрель из-за чемпионата мира по футболу. На пресс-конференции, предваривший открытие, директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник отметил, что были сомнения, удастся ли собрать достойную программу в столь короткий срок, однако «в итоге количество хороших картин даже превышало рамки фестиваля».

Председатель отборочной комиссии ММКФ Андрей Плахов ранее отметил, что программа получилась интересной и интригующей. Фильмы, которые не попали в основной конкурс, покажут в программе «Спектр».

На торжественной церемонии представят основные награды этого года, а также вручат почетный приз за вклад в мировой кинематограф. Имя его обладателя пока не называется. После церемонии покажут итальянский фильм «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека, который входит в основной конкурс ММКФ.

Основной конкурс

Всего в основной конкурс входит 16 картин. Россию, в частности, представляет фильм под названием «Ню» режиссера и актрисы Ян Гэ . Она выросла в Пекине, училась на актерском факультете ВГИКа (курс Сергея Соловьева ), с 2012 года — актриса «Гоголь-центра». В 2017 году стала финалисткой вокального шоу «Голос».

Фильм «Ню» — ее режиссерский дебют. В ленте рассказана история китайской девушки, которая ищет в Москве свою любовь, но ей мешает языковой барьер.

Также в основном конкурсе от России — фильм «Спитак» режиссера Александра Котта . Картина рассказывает о самом разрушительном и самом многочисленном по числу жертв землетрясении, случившемся на территории Армении 7 декабря 1988 года.

Еще одна российская картина — фильм «Царь-Птица» Эдуарда Новикова . Действие ленты происходит в Якутии в 1930-е годы. Главные герои — пожилые супруги, в дом к которым прилетает орел, считающийся в этих краях священной птицей.

В основной конкурс также вошли картины «12-й человек» от создателя фильмов «Розовая пантера» и «Каратэ-пацан» Харальда Цварта (Норвегия), военная драма «Воспоминания солдата» (Республика Корея), «Гаспар едет на свадьбу» (Франция, Бельгия) от режиссера Антони Кордье, чьи ленты показывали на Венецианском фестивале.

Кроме того, в конкурс включены картины «Гнев» про хладнокровные убийства (Португалия), режиссерский дебют оператора Мерседес Лаборде «Год Леона» (Аргентина), первый полнометражный фильм участника Каннского кинофестиваля Дастина Финели «Заблудшие» (Новая Зеландия).

В основном конкурсе также участвуют картина «Ночной Бог» одного из самых известных современных казахских режиссеров Адильхана Ержанова (Казахстан), шекспировская «Офелия» (США) в интерпретации Клер Маккартни, «Ричард спускается в ад» участника Венецианского фестиваля Роберта Торре (Италия), «С пеной у рта» — о тренере служебных собак (Латвия, Польша, Литва), «Стойкость» — о больном раком бывшем капитане советской армии (Узбекистан), «Халеф» — о реинкарнации (Турция).

Жюри, «звезды» и спецпрограммы

Фильмом закрытия кинофестиваля станет канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа. Одну из главных ролей в ней сыграл актер Сами Насери, который возглавил жюри международного конкурса короткого метра ММКФ.

Основной площадкой ММКФ останется киноцентр «Октябрь». На фестивале также пройдет конкурс документального кино. В жюри вошли директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова , художественный руководитель фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр, продюсер, сценарист и режиссер Саулюс Бержинис. На их суд будут представлены ленты режиссеров из Республики Корея, Сербии, Германии, Италии, Канады, России и Швейцарии.

Будет организована спецпрограмма «Persona: Ингмар Бергман » — большая ретроспектива, посвященная 100-летию знаменитого шведского режиссера, трехкратного лауреата премии «Оскар» Ингмара Бергмана. В рамках ретроспективы будет показано более 20 работ Бергмана, в том числе и те ленты, которые никогда не демонстрировали в России. Еще одним специальным событием ММКФ станет программа «Две недели длиной в 50 лет», состоящая из самых интересных фильмов Каннской секции «Двухнедельник режиссеров».

Также зрители увидят программы «Эйфория сопротивления», «Восемь с половиной фильмов», где, в частности, покажут фильмы Берлинского кинофестиваля, «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Век кино стран Балтии».

Претерпят изменения показы российских фильмов — современные картины, имеющие потенциал для показа на зарубежных фестивалях или выхода в международный прокат, а также отечественные проекты, находящиеся на стадии work-in-progress, покажут зарубежным гостям, международным дистрибьюторам. Часть показов состоится в кинотеатрах городской сети «Москино». Традиционные «Российские программы» пройдут в Доме кино. Союз кинематографистов при участии молодежного центра представит новый проект «Фестиваль регионального молодежного кино России».

О фестивале

ММКФ — фестиваль класса «А», к которому относятся наиболее представительные и престижные кинофорумы мира. В 1972 году он вошел в число шести крупнейших мировых кинофестивалей. С 2000 года ММКФ проводится ежегодно. Президент фестиваля — Никита Михалков