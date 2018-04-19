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В российский прокат выходит фильм «Тренер» Данилы Козловского
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В российский прокат выходит фильм «Тренер» Данилы Козловского 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Фильм Данилы Козловского «Тренер» в четверг выходит в российский прокат, сообщили ТАСС в пресс-службе компании-прокатчика.
Полнометражный фильм Данилы Козловского «Тренер» стал его дебютной режиссерской работой, он также выступил в качестве продюсера и соавтора сценария.
Как говорится в аннотации к фильму, лента рассказывает о судьбе футболиста национальной сборной Юрия Столешникова (Данила Козловский), который допускает ошибку и не забивает роковой пенальти. После этого он уходит из спорта и отправляется в маленький провинциальный городок, где становится тренером. Столешникову предстоит пройти путь с нуля, снова поверить в себя и вдохновить своих последователей.
На пресс-конференции перед московской премьерой Козловский признался, что реализовал мечту, сыграв футбольного тренера. Актер отметил, что у картины в преддверии чемпионата мира есть амбиции стать главным фильмом про футбол. Он добавил, что его фильм не только о спорте и главной задачей было рассказать простую человеческую историю.
В фильме снимались Владимир Ильин, Андрей Смоляков, Ольга Зуева, Ирина Горбачева, Мария Лобанова. В числе продюсеров киноленты также Петр Ануров, Леонид Верещагин, Никита Михалков, Антон Златопольский.
Проект создавался при поддержке Минспорта, Российского футбольного союза и вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко. Также фильм получил финансовую поддержку Фонда кино.
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