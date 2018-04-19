Московский международный кинофестиваль откроется 19 апреля

В основной конкурс вошли 16 картин.

Вечером в четверг, 19 апреля, в столице откроется юбилейный, 40-й по счету Московский международный кинофестиваль. Торжественная церемония открытия состоится в кинотеатре «Россия». В этом году мероприятие пройдет не летом, как это обычно происходило, а весной. Его перенесли на апрель из-за чемпионата мира по футболу. Были сомнения относительно того, удастся ли за столь короткий срок собрать достойную программу, но в итоге, как рассказал на пресс-конференции директор по связям с общественностью ММКФ Петр Шепотинник , «количество хороших картин даже превышало рамки фестиваля». По словам председателя отборочной комиссии фестиваля Андрея Плахова, сформировалась интересная и интригующая программа. А картины, не включенные в основной конкурс, будут показаны в программе «Спектр».

На церемонии 19 апреля представят основные награды 2018 года. Кроме того, запланировано вручение почетного приза за вклад в мировой кинематограф. Имя обладателя пока неизвестно, отмечает ТАСС

По окончании церемонии состоится показ фильма «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека, включенного в основной конкурс фестиваля. Помимо этой картины, в него входят еще 16 лент. Нашу страну представляет лента под названием «Ню», ставшая режиссерским дебютом Ян Гэ . Девушка выросла в Пекине, была студенткой актерского факультета ВГИКа, а с 2012 года является актрисой «Гоголь-центра». В прошлом году Ян Гэ вышла в финал популярного вокального конкурса «Голос». Также Россию представит фильм «Спитак» Александра Котта — о самом разрушительном землетрясении, случившемся на территории Армении в декабре 1988 года. Действие еще одной российской картины — фильма «Царь-Птица» Эдуарда Новикова — происходит в Якутии в 30-е годы прошлого века. На экране предстанет пожилая пара, в дом к которым прилетает орел — священная в тех краях птица. С полным списком кинофильмов можно ознакомиться на официальном сайте ММКФ.

Фильмом закрытия юбилейного ММКФ станет криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа. Исполнитель одной из главной ролей — актер Сами Насери, возглавивший жюри международного конкурса короткого метра ММКФ.

В жюри конкурса документального кино вошли директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова , продюсер, сценарист и режиссер Саулюс Бержинис, художественный руководитель фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр. Они оценят фильмы режиссеров из России, Италии, Германии, Сербии, Швейцарии, Канады и Республики Корея.

Фестиваль не обойдет вниманием столетие со дня рождения шведского режиссера, трехкратного лауреата премии «Оскар» Ингмара Бергмана: будет организована специальная программа «Persona: Ингмар Бергман ». Ретроспектива включит в себя свыше 20 его работ. Примечательно, что в нее войдут и ленты, не демонстрировавшиеся ранее в России.

Зарубежные гости и международные дистрибьюторы увидят современные российские фильмы, которые могут иметь успех заграницей, а также отечественные проекты, которые сейчас находятся «в работе». Часть показов состоится в кинотеатрах сети «Москино».

СПРАВКА «ВМ»

Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире. Первый кинофорум прошел в 1935 году. Жюри тогда возглавил режиссер театра и кино Сергей Эйзенштейн . Главный приз достался фильму братьев Васильевых «Чапаев». После этого в истории кинофестиваля наступил перерыв.

Спустя 24 года, в 1959-м, ММКФ был возобновлен, проводился раз в два года. Официальный отсчет идет именно с этого времени. Лауреатом первого Московского кинофестиваля стал кинорежиссер Сергей Бондарчук — главный приз получил его фильм «Судьба человека».

В 1972 году Московский международный кинофестиваль был зарегистрирован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров в качестве одного из крупных и престижных смотров — на одной ступени с фестивалями в Берлине, Венеции, Каннах, Сан-Себастьяне, Карловых Варах.

С 2000 года фестиваль проводится ежегодно.