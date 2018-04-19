Впервые за 40 лет сдвинулись сроки ММКФ

В российской столице открывается юбилейный, 40-й по счету, Московский международный кинофестиваль. Торжественная церемония пройдет по традиции в кинотеатре «Россия», информирует ТАСС

Впервые за много лет сроки проведения фестиваля сдвинулись. Как правило, ММКФ проходит летом, а в этом году мероприятие перенесли на апрель в связи с проведением чемпионата мира по футболу.

По словам председателя отборочной комиссии ММКФ Андрея Плахова, программа интересная и интригующая. Фильмы, не вошедшие в основной конкурс, будут показаны в программе «Спектр».

Основные награды этого года будут представлены на торжественной церемонии. Кроме того, будет вручен приз за вклад в мировой кинематограф. Кому он достанется — пока загадка. А после церемонии будет показан фильм из основного конкурса ММКФ «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека.

Всего в основном конкурсе 16 кинолент. Россию представляет режиссер и актриса Ян Гэ с фильмом «Ню». Это история китайской девушки, которая в российской столице ищет свою любовь, но ей очень мешает языковой барьер. Сама автор ленты родом из Пекина, закончила актерский факультет ВГИКа, курс Сергея Соловьева . С 2012 года она играет в «Гоголь-центре».

Также Россию представит фильм «Спитак» Александра Котта . Это история о самом разрушительном землетрясении на территории Армении, которое произошло 7 декабря 1988 года.

«Царь-птица» Эдуарда Новикова тоже будет бороться за главный приз. Действие фильма разворачивается в Якутии в 1930-е годы. В дом к пожилым супругам прилетел орел, который в этих краях считается священной птицей.

Кроме того, в основном конкурсе представлены «12-й человек» (Норвегия), военная драма «Воспоминания солдата» (Республика Корея), «Гаспар едет на свадьбу» (Франция, Бельгия), «Гнев» (Португалия), «Год Леона» (Аргентина), «Заблудшие» (Новая Зеландия), «Ночной Бог» (Казахстан), «Офелия» (США), «Ричард спускается в ад» (Италия), «С пеной у рта» (Латвия, Польша, Литва), «Стойкость» (Узбекистан), «Халеф» (Турция).

Закроет кинофестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа. Одну из главных ролей в ней сыграл актер Сами Насери, который, кстати, возглавил жюри международного конкурса короткого метра ММКФ.

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