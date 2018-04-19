Впервые за 40 лет сдвинулись сроки ММКФ 

В российской столице открывается юбилейный, 40-й по счету, Московский международный кинофестиваль. Торжественная церемония пройдет по традиции в кинотеатре «Россия», информирует ТАСС.
Впервые за много лет сроки проведения фестиваля сдвинулись. Как правило, ММКФ проходит летом, а в этом году мероприятие перенесли на апрель в связи с проведением чемпионата мира по футболу.
По словам председателя отборочной комиссии ММКФ Андрея Плахова, программа интересная и интригующая. Фильмы, не вошедшие в основной конкурс, будут показаны в программе «Спектр».
Основные награды этого года будут представлены на торжественной церемонии. Кроме того, будет вручен приз за вклад в мировой кинематограф. Кому он достанется — пока загадка. А после церемонии будет показан фильм из основного конкурса ММКФ «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека.
Всего в основном конкурсе 16 кинолент. Россию представляет режиссер и актриса Ян Гэ с фильмом «Ню». Это история китайской девушки, которая в российской столице ищет свою любовь, но ей очень мешает языковой барьер. Сама автор ленты родом из Пекина, закончила актерский факультет ВГИКа, курс Сергея Соловьева. С 2012 года она играет в «Гоголь-центре».
Также Россию представит фильм «Спитак» Александра Котта. Это история о самом разрушительном землетрясении на территории Армении, которое произошло 7 декабря 1988 года.
«Царь-птица» Эдуарда Новикова тоже будет бороться за главный приз. Действие фильма разворачивается в Якутии в 1930-е годы. В дом к пожилым супругам прилетел орел, который в этих краях считается священной птицей.
Кроме того, в основном конкурсе представлены «12-й человек» (Норвегия), военная драма «Воспоминания солдата» (Республика Корея), «Гаспар едет на свадьбу» (Франция, Бельгия), «Гнев» (Португалия), «Год Леона» (Аргентина), «Заблудшие» (Новая Зеландия), «Ночной Бог» (Казахстан), «Офелия» (США), «Ричард спускается в ад» (Италия), «С пеной у рта» (Латвия, Польша, Литва), «Стойкость» (Узбекистан), «Халеф» (Турция).
В жюри основного конкурса вошли немецкая актриса Настасья Кински, российский режиссер Анна Меликян, итальянский продюсер Паоло дель Брокко, американский актер Джон Сэвидж, китайский режиссер Лян Цяо.
Закроет кинофестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа. Одну из главных ролей в ней сыграл актер Сами Насери, который, кстати, возглавил жюри международного конкурса короткого метра ММКФ.
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