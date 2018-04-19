Премьера на НТВ! Новый сезон сериала «Пять минут тишины» выходит в эфир

Продолжение истории начинается с того, что главный герой Александр Грек, вернувшись после стажировки в Москву и узнав, что его невеста Лина, с которой он собирался окончательно расстаться, беременна, принимает решение поступить по-мужски и жениться на матери своего ребенка. Однако остаться в столице у него не получается: придя в главное управление МЧС , он допускает досадное нарушение, после которого ни о каком «теплом местечке» в штабе можно и не мечтать. Ему уготована служба в отдаленном районе, и он просит направить его назад, в Карелию. Лина решает ехать с ним и там играть свадьбу. По возвращении в Карелию Греку предстоит пережить объяснение с Таней, которую он любит, и с Гиреевым, который зол на молодого человека, заставившего страдать его дочь.

Все эти беды и переживания не отменяют необходимости каждый день спасать человеческие жизни: вейкбордиста, залетевшего на дерево, одурманенных сектантов в тайге, ветерана афганской войны с осколком у сердца, влюбленных, потерпевших крушение на каяке, учителя, загнанного медведем в расщелину, и ребенка на пожаре…

— Работа МЧС имеет большую амплитуду — от трагедии до абсолютно комических ситуаций. И сюжет нашей истории построен так, что происходит парадоксальное, но на удивление удачное смешение жанров, — уверен режиссер Алексей Праздников

Съемки приключений сотрудников МЧС прошли в Карелии: создатели сохранили узнаваемый экранный стиль проекта, но новый сезон получился еще красочней и увлекательней предыдущего. Зрителей ждут экшн-сцены, погони, интригующий сюжет и настоящая дружба, которые стали главной составляющей многосерийного телефильма.

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