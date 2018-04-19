Смогли вырваться. В Перми сняли документальный фильм о «побеге» из психоневрологического интерната

Пермская киностудия «Новый курс» презентовала черновую версию документального фильма режиссёра Ольги Аверкиевой «Вырваться». Премьера запланирована на осень, и пока картину показали только узкому кругу кинематографистов, самим героям ленты и сотрудникам Кунгурского техникума-интерната для инвалидов, где они (герои) учатся и живут. Мы посмотрели кино вместе с участниками эксперимента.

Сегодня практика такова, что воспитаннику ПНИ почти нереально покинуть учреждение, если только нет семьи, готовой принять его под свою ответственность. Но героям фильма повезло. Они смогли вырваться на свободу, став участниками проекта благотворительного фонда «Дедморозим» «Вернуть будущее». В рамках этого проекта подопечные интернатов проходят профессиональную подготовку, а затем покидают интернат.

Режиссер фильма Ольга Аверкиева

Всего в ленте пять персонажей. Четверо к моменту начала съёмок уже были лишены дееспособности и находились под опекой психоневрологических интернатов Пермского края. Пятому, Василию Кардакову из детского дома-интерната для умственно отсталых детей в посёлке Рудничный, только предстояло переехать в ПНИ. С согласия администраций учреждений все они попали в проект «Вернуть будущее» и осенью 2015 года начали учиться в техникуме для инвалидов в посёлке Садоягодное Кунгурского района. Первый учебный курс длился два года.

«Захотелось жить свой жизнью»

Куратор проекта «Вернуть будущее» Надежда Ли считает, что пребывание в психоневрологических интернатах — а всего их в Пермском крае два десятка — лишь вредит человеку. Такие организации рассчитаны на людей разного возраста, с разными видами и степенями инвалидности, а значит — разными особенностями. Персонал далеко не всегда находит время для индивидуальной работы с каждым.

— Даже самый хороший ПНИ не даст возможности полноценной жизни. В большинстве случаев это закрытые учреждения. У тебя нет возможности трудоустройства, нет возможности завести семью, даже если ты на это способен, — говорит Надежда.

Однажды ей позвонила знакомая — как и Василий Кардаков, та раньше жила в детском учреждении в Рудничном, а потом попала в интернат. Рассказывала про свой день: подъём в 7 утра, завтрак в 9. «Что делаешь до завтрака?», — спросила тогда девушку Надежда. «Сижу на кровати», — ответила та. Воспитанники интернатов и сами понимают, насколько они несвободны: так, в фильме других студентов, приехавших из семей, подопечные ПНИ зовут «вольными».

— Многое зависит от руководства [учреждений], — считает Ли. — Например, есть ПНИ, где каждый работник должен вести какой-то проект. Скажем, уборщицы ведут проект по уходу за домашними цветами, причём вместе с кем-то из клиентов. Кто-то занимается закаливанием, кто-то ещё чем-то — у них движуха.

Наталье 25 лет. До начала учёбы она три года провела в ПНИ в селе Бор 25-летняя Наталья Гайнуллина — единственная женщина среди участников проекта «Вернуть будущее».. В фильме Наталья между делом называет своё учреждение «дурдомом». «Одному скажешь — весь дурдом трещит», — жалуется героиня на то, как распространяются слухи в учреждении. Нам признаётся: не была уверена, стоит ли покидать интернат. Сомнения исчезли уже после первых дней в техникуме.

— Здесь новые друзья — совсем другой коллектив, — рассказывает собеседница. — И мне захотелось, конечно, жить своей жизнью, чтоб ни от кого не зависеть.

Она мечтает открыть хозяйство: «Когда жила в приёмной семье, у нас были и коровы, и поросята — я это всё умею делать».

Изначально фонд «Дедморозим» не планировал распространять свою инициативу на нескольких человек, он занимался лишь судьбой 20-летнего Васи Кардакова из Рудничного.

— Чем больше мы общались с Васей, тем больше понимали, что он не должен попасть в ПНИ, — рассказывает сотрудница «Дедморозим». — Он очень умный, светлая голова, очень самостоятельный.

Именно для Васи и нашли техникум в Садоягодном. Но в единственной группе, которая ему подходила — будущих садоводов — был недобор. Поэтому Надежда Ли с коллегами разослали в ПНИ края письма с предложением отправить сюда своих воспитанников. Некоторые откликнулись, выбрав тех, кто «может немножко больше».

«Терпел, молчал, чтоб мало проблем было»

Режиссёр Ольга Аверкиева много внимания уделила личным переживаниям героев. В фильме недавно вырвавшиеся из стен ПНИ студенты показаны обычными людьми. Порой им с трудом даётся учёба, порой больше образования их волнует дружба и любовь. В картине один из участников проекта, 40-летний Георгий Гайдук, лёжа на кровати, жалуется: «Я вообще не понимаю, для чего [делать домашнее задание]». Гера — так его зовут друзья — признаётся: думал, получу дееспособность, после чего «на всё забью — а нет!». «У меня нет интернета, я где возьму?» — отвечает одногруппник Геры, 35-летний Николай Иваницкий на вопрос преподавателя о невыполненном задании.

Представители «Дедморозим» в кадре уточняют: с непривычки учащимся было сложно настроиться на курс. Но когда наступило лето и надо было возвращаться на каникулы в свои учреждения, студенты стали просить их оставить. «Ревели, не хотели ехать», — делится 21-летний Иван Котегов, ещё один участник программы. До техникума он находился в Еловском ПНИ. Перед этим жил в детском доме-интернате для умственно отсталых детей в Осе, затем «стукнуло 18 лет — и путёвка [в интернат] пришла».

Иван до техникума находился в Еловском ПНИ В Садоягодном разницу увидел сразу.

— Что-то нужно — нормально объяснят. А у нас [в ПНИ] наши слова никому не нужны, — говорит Котегов. — Потом, здесь ребята хорошие — общительные, с ними весело; гулять можно.

Тогда, в первое лето, вернуться в учреждения всё же пришлось. Иван вспоминает: «Терпел, молчал, чтоб мало проблем было. Очень ждал осени».

После каникул Надежда Ли заметила у подопечных регресс — речь и манеры общения стали походить на прежние. Впрочем, могло быть и хуже, если бы на часть лета участников проекта не взял к себе на практику кунгурский предприниматель, разводящий цветы.

«Долго удивлялись, почему они недееспособны»

В конце фильма Гера, Коля и Ваня, окончив учебный курс, попадают на трёхнедельное обследование в судебно-психиатрическое экспертное отделение краевой клинической больницы. С его заключением, ПНИ (все трое из одного заведения) обратился в суд с просьбой частично вернуть мужчинам дееспособность. Всё прошло успешно: участники проекта получили ограниченную дееспособность, и теперь единственное, чего они не могут делать — это самостоятельно заключать крупные финансовые сделки. Интернат Натальи пока ждёт конца разбирательств с долгами по квартире, которую унаследовала женщина. Василий продолжил учиться в кунгурском техникуме, поэтому речь о его помещении в ПНИ не идёт.

«Мне всё нравится», — говорит Иван Котегов, когда авторы предлагают обсудить фильм. С ним согласен и Василий Кардаков. А Наталья Гайнуллина и Георгий Гайдук просят сократить сцены, где они делятся переживаниями о своих романтических отношениях.

— Очень важно [показать], что вы такие же, как все вокруг, — настаивает режиссёр Ольга Аверкиева. — А что нас всех объединяет? Дружба, любовь.

Договариваются потом обсудить некоторые фрагменты отдельно.

Во время обсуждения в техникуме

Пока идёт обсуждение, Наталья Гайнуллина, снимавшаяся в картине, время от времени закрывает лицо руками, плачет. Режиссёр и сотрудницы «Дедморозим» успокаивают её по очереди.

— С мурашками приходило осознание, что, видимо, не всегда мы их понимали, — делится впечатлениями замдиректора кунгурского техникума Наталья Мелкова. Она признаётся, что герои ленты изначально не казались ей «какими-то другими». — Они были настолько социализированными, что мы очень долго удивлялись, почему они недееспособны. Но сегодня я посмотрела, как они там [в ПНИ] жили… Такой контраст меня, конечно, поразил.

Пока жизнь героев «Вырваться» складывается по-разному. Коля ещё не нашёл работу, поэтому по-прежнему живёт в ПНИ. Наташа, Гера, Ваня и Вася остались в техникуме в Садоягодном: осенью 2017-го они начали проходить второй курс, учатся на работников зелёного хозяйства.

Проект «Вернуть будущее», между тем, продолжается. В фонд «Дедморозим» уже обратились другие ПНИ с вопросами об участии, а краевое министерство образования предоставило благотворительной организации перечень заведений, где тоже могут учиться клиенты психоневрологических интернатов.

Трейлер фильма можно посмотреть здесь.