Ямалец снялся в эпизоде ситкома «Универ» на ТНТ

Ноябрянин Антон Толмачев сыграл роль в популярном молодежном сериале «Универ», выходящем на канале ТНТ.

Как пишет «Ноябрьск 24», съемки серии проходили еще летом. Антон сыграл эпизодическую роль приятеля Киселя — главного героя ситкома. В проект актер вписался случайно, он отправил видеопробу на роль и без труда прошел кастинг.