Ямалец снялся в эпизоде ситкома «Универ» на ТНТ 

Ноябрянин Антон Толмачев сыграл роль в популярном молодежном сериале «Универ», выходящем на канале ТНТ.
Как пишет «Ноябрьск 24», съемки серии проходили еще летом. Антон сыграл эпизодическую роль приятеля Киселя — главного героя ситкома. В проект актер вписался случайно, он отправил видеопробу на роль и без труда прошел кастинг.
К слову, это не первая работа ноябрянина в кино, раньше уже играл маленькие роли в четырех проектах, в том числе в одном фильме с актером Владимиром Епифанцевым. На этом Антон Толмачев останавливаться и не думает, кино для него стало любимым хобби.