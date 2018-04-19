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В Волгограде для съемок фильма Сергея Урсуляка с трудом нашли военных и качков
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В Волгограде для съемок фильма Сергея Урсуляка с трудом нашли военных и качков 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде начались съемки фильма Сергея Урсуляка «Ненастье». Ассистенты режиссеров признаются, что с трудом нашли в городе качков и мужчин, подходящих под образ военных.
— Волгоград не очень активно откликнулся на наш призыв, — рассказывает ассистент режиссера по актерам массовых сцен Ольга Кочнева. — Мы ждали больше мужчин, которые смогли бы сыграть воинов-интернационалистов. В поисках качков ходили по фитнес-клубам. К сожалению, у многих атлетов набиты современные татуировки — в наши 90-е они никак не вписываются. И все же мы нашли актеров для всех массовых сцен.
Накануне первого съемочного дня костюмеры вызвали на примерку 150 человек.
— Наряды нашли для всех, — продолжает Ольга Кочнева. — Двухметровых ребят мы не брали, а вот на мужчину с ростом 1,92 костюм подобрали.
Первыми в объектив оператора войдут больше полусотни прохожих, которые будут дефилировать рядом с ДК Тракторозаводского района.
Горожан пригласили сыграть в массовых сценах сериала Сергея Урсуляка, который снимают по одноименному роману Алексея Иванова. Все действие происходит в неком уральском городе Батуев. По сюжету ребята, прошедшие афганскую войну возвращаются домой и попадают в новую, бурлящую и быстро меняющуюся жизнь. Съемочная группа уже работала в Нижнем Тагиле, Электростали, Москве и в Крыму.
Дебютировавшим артистам придется провести на площадке не меньше 12 часов. За один день в кадре каждому волгоградцу обещали заплатить 700 рублей.
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