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Кинорынок: Евгений Стычкин представил фильм «Клубаре»
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Кинорынок: Евгений Стычкин представил фильм «Клубаре» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
На проходящем в Москве 105-м Российском Кинорынке Евгений Стычкин и Дарья Чаруша представили фильм «Клубаре». На презентации актер пошутил, что единственная проблема фильма состоит в том, что в ленте не снимается Александр Петров. Дарья Чаруша поделилась впечатления от работы над фильмом. «Крутейшая в мире команда больших художников, было круто, весело, масштаб вы сами увидите на экране», ‒ сказала певица и актирса. Также в фильме снимались Баста и Скриптонит.
О фильме:
Московский промоутер Артур получает деньги на строительство ночного клуба от авторитетного бизнесмена Цукерберга. Казалось бы, дело пошло на лад, но только Артур взял задаток, как его принимают сотрудники правоохранительных органов. Они уже давно следят за промоутером и в курсе его старых грешков. На этом проблемы Артура не заканчиваются.
В российский прокат фильм выходит 11 октября 2018 года.
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