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Полиция прокомментировала стрельбу во дворе жилого дома в Воронеже
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Полиция прокомментировала стрельбу во дворе жилого дома в Воронеже 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
По предварительным данным, никто не пострадал. По предварительным данным, в результате стрельбы, которая произошла сегодня, 20 апреля, во дворе дома №83 по улице Владимира Невского, никто не пострадал. Об этом «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Сейчас стражи порядка работают на месте ЧП, проводится проверка.
По данным нашего собственного корреспондента, стрельба произошла около 20:00. Участок жилого дома до сих пор оцеплен. На месте работают три экипажа полицейских, и один экипаж ДПС. Недавно к ним присоединились кинолог с собакой, стражи порядка что-то изымают. По предварительным данным, стрелявший находился на пятом этаже здания. Удалось ли его уже задержать — пока неизвестно.
Очевидцы утверждают, что неизвестный палил из автомата. — Выстрелы видел из Калашникова стреляли, прям огонь из автомата, — пишет один из свидетелей. — Мы гуляли в этот момент в лесочке соседнем, слышали два раза автоматную очередь, видели, как люди убегают от 83 дома, — рассказывает другая горожанка. «Вести-Воронеж» следят за развитием событий. Фото с места событий: очевидцы в группе «Типичный Воронеж» в «ВКонтакте»
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