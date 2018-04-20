Среди задержанных за стрельбу во дворе многоэтажки в Воронеже оказался бизнесмен

По предварительным данным, во время застолья пьяная компания решила испытать возможности выхолощенного автомата.

В Воронеже задержали пьяную компанию, устроившую стрельбу во дворе дома №83 по улице Владимира Невского. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Вести-Воронеж» Денис Минаков. Напомним, ЧП произошло сегодня, 20 апреля. По уточнённым данным, стрельба началась около 18:15. В результате инцидента никто не пострадал.

Как рассказали правоохранители в беседе с «Вести-Воронеж», три автоматные очереди были произведены из АК-73 с пятого этажа здания. Оружие выхолощенное, было заряжено пиропатронами. По словам экспертов, подобная техника может нанести серьёзный вред человеку только с близкого расстояния. Стреляли не в сторону двора — а в направлении незастроенной территории.