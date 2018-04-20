Среди задержанных за стрельбу во дворе многоэтажки в Воронеже оказался бизнесмен 

По предварительным данным, во время застолья пьяная компания решила испытать возможности выхолощенного автомата.
В Воронеже задержали пьяную компанию, устроившую стрельбу во дворе дома №83 по улице Владимира Невского. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Вести-Воронеж» Денис Минаков. Напомним, ЧП произошло сегодня, 20 апреля. По уточнённым данным, стрельба началась около 18:15. В результате инцидента никто не пострадал.
Как рассказали правоохранители в беседе с «Вести-Воронеж», три автоматные очереди были произведены из АК-73 с пятого этажа здания. Оружие выхолощенное, было заряжено пиропатронами. По словам экспертов, подобная техника может нанести серьёзный вред человеку только с близкого расстояния. Стреляли не в сторону двора — а в направлении незастроенной территории.
Задержали правоохранители трёх человек в нетрезвом состоянии — по статье «Хулиганство». Хозяина квартиры, который назвался бизнесменом и членом Торгово-промышленной палаты Воронежской области Иваном Колтуновым, а также двух его гостей — неизвестных девушку и мужчину. Кто именно из них стрелял — пока не установлено. Сами задержанные утверждают, что это не они, но найденное оружие говорит об обратном. Стражи порядка продолжают разбираться в обстоятельствах ЧП.