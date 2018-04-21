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Стали известны подробности стрельбы в Северном микрорайоне Воронежа
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Стали известны подробности стрельбы в Северном микрорайоне Воронежа 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Вечером 20 апреля очевидцы городского сообщества «Типичный Воронеж» сообщили о стрельбе из окна многоэтажного дома №83 по улице Владимира Невского.
По информации свидетелей, стреляли из окна пятого этажа. На место инцидента съехались оперативники.
«Мы гуляли в этот момент в лесочке соседнем, слышали два раза автоматную очередь, видели, как люди убегают от 83-го дома. Страшно жить», — рассказала местная жительница.
По предварительным данным, стрельбу из охолощенного автомата устроила пьяная компания. Во время инцидента никто не пострадал. Пьяных хулиганов задержали для установления обстоятельств происшествия.
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