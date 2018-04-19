В фильме с Райаном Гослингом нашли пропаганду педофилии и детское порно

В американской мелодраме «Эта дурацкая любовь» 2011 года обнаружили пропаганду педофилии. На это обратил внимание Buzzfeed.

Один из героев картины, 13-летний Робби, влюблен в свою 17-летнюю няню Джессику. По сюжету, она отправляет ему свои обнаженные фотографии. Джессика, роль которой исполнила актриса Анали Типтон, идет на такой шаг в качестве «извинения» за то, что она не заинтересована в мальчике.

По закону большинства штатов США, откровенные селфи несовершеннолетних (в большинстве штатов совершеннолетие наступает в 18 лет) классифицируются как изготовление детской порнографии, их отправление — как распространение детской порнографии. Лица, у которых находят такие снимки, могут быть вынуждены встать на «учет педофилов».

Отправление обнаженных снимков ребенку, не достигшему возраста согласия, может классифицироваться как отдельное сексуальное преступление.