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В фильме с Райаном Гослингом нашли пропаганду педофилии и детское порно
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В фильме с Райаном Гослингом нашли пропаганду педофилии и детское порно 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В американской мелодраме «Эта дурацкая любовь» 2011 года обнаружили пропаганду педофилии. На это обратил внимание Buzzfeed.
Один из героев картины, 13-летний Робби, влюблен в свою 17-летнюю няню Джессику. По сюжету, она отправляет ему свои обнаженные фотографии. Джессика, роль которой исполнила актриса Анали Типтон, идет на такой шаг в качестве «извинения» за то, что она не заинтересована в мальчике.
Роли в картине исполнили Стив Кэрелл, Райан Гослинг, Джулианна Мур и Эмма Стоун. Режиссерами выступили Гленн Фикарра и Джон Рекуа.
По закону большинства штатов США, откровенные селфи несовершеннолетних (в большинстве штатов совершеннолетие наступает в 18 лет) классифицируются как изготовление детской порнографии, их отправление — как распространение детской порнографии. Лица, у которых находят такие снимки, могут быть вынуждены встать на «учет педофилов».
Отправление обнаженных снимков ребенку, не достигшему возраста согласия, может классифицироваться как отдельное сексуальное преступление.
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