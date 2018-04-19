Пугающий первый кадр из хоррора «Монахиня»

Warner Bros. опубликовала первый жуткий промо-кадр спин-оффа «Заклятия» — «Монахиня».

Ватикан отправляет священника с таинственным прошлым и молодую послушницу в Румынию, чтобы расследовать самоубийство одной из монахинь. Вместе они раскрывают неприглядную тайну местного ордена. Рискуя не только своей жизнью, но и бессмертием души, герои противостоят страшному злу в образе демонической монахини.

Режиссер Корин Харди представит «Монахиню» на суд российских зрителей 20 сентября.