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Пугающий первый кадр из хоррора «Монахиня»
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Пугающий первый кадр из хоррора «Монахиня» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Warner Bros. опубликовала первый жуткий промо-кадр спин-оффа «Заклятия» — «Монахиня».
Ватикан отправляет священника с таинственным прошлым и молодую послушницу в Румынию, чтобы расследовать самоубийство одной из монахинь. Вместе они раскрывают неприглядную тайну местного ордена. Рискуя не только своей жизнью, но и бессмертием души, герои противостоят страшному злу в образе демонической монахини.
Главные роли в фильме ужасов сыграли Таисса Фармига, Шарлотта Хоуп, Демиан Бишир, Джонатан Койн и Бонни Ааронс.
Режиссер Корин Харди представит «Монахиню» на суд российских зрителей 20 сентября.
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