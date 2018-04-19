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Киностудия им. Горького снимет 3D-сказку о Кощее
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Киностудия им. Горького снимет 3D-сказку о Кощее 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полнометражный трехмерный анимационный фильм по сказкам Александра Афанасьева снимут на Киностудии детских и юношеских фильмов имени А. М. Горького, заявил гендиректор студии Сергей Зернов.
Проект "Кощей" будет представлен в рамках питчингов Фонда кино. Как рассказал Зернов на совещании в Минкульте, сказки адаптируют "к сегодняшнему дню и в современной эстетике".
Также в планах студии участие в питчинге министерства с автобиографическим фильмом режиссера Владимира Грамматикова о детстве режиссера и военных годах.
Ранее стало известно, что студия "Союзмультфильм" запустит собственный канал на Youtube, где, в частности, будет публиковать новые эпизоды мультсериала "Простоквашино".
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