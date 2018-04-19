Киностудия им. Горького снимет 3D-сказку о Кощее

Полнометражный трехмерный анимационный фильм по сказкам Александра Афанасьева снимут на Киностудии детских и юношеских фильмов имени А. М. Горького, заявил гендиректор студии Сергей Зернов

Проект "Кощей" будет представлен в рамках питчингов Фонда кино. Как рассказал Зернов на совещании в Минкульте , сказки адаптируют "к сегодняшнему дню и в современной эстетике".

Также в планах студии участие в питчинге министерства с автобиографическим фильмом режиссера Владимира Грамматикова о детстве режиссера и военных годах.

Ранее стало известно, что студия "Союзмультфильм" запустит собственный канал на Youtube, где, в частности, будет публиковать новые эпизоды мультсериала "Простоквашино".