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Киностудия им. Горького возьмется за 3D-сказку о Кощее
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Киностудия им. Горького возьмется за 3D-сказку о Кощее 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Полнометражный трехмерный анимационный фильм по сказкам Александра Афанасьева снимут на Киностудии детских и юношеских фильмов имени А. М. Горького, заявил гендиректор студии Сергей Зернов.
Проект «Кощей» будет представлен в рамках питчингов Фонда кино. Как рассказал Зернов на совещании в Минкульте, сказки адаптируют «к сегодняшнему дню и в современной эстетике».
Также в планах студии участие в питчинге министерства с автобиографическим фильмом режиссера Владимира Грамматикова о детстве режиссера и военных годах.
Ранее стало известно, что студия «Союзмультфильм» запустит собственный канал на Youtube, где, в частности, будет публиковать новые эпизоды мультсериала «Простоквашино».
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