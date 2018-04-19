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«Союзмультфильм» планирует летом провести переговоры с дистрибьюторами по анимационному фильму «Суворов»
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«Союзмультфильм» планирует летом провести переговоры с дистрибьюторами по анимационному фильму «Суворов» 

Агентство «Москва» 1 час назад
«Союзмультфильм» планирует выпустить в прокат историко-приключенческий анимационный фильм «Суворов» в формате 3D в начале 2019 г. Об этом сообщил директор киностудии Борис Машковцев на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства.
«Мы рассчитываем, что в этом году к лету появится уже черновая сборка картины, и в июле будем вести переговоры с дистрибуторами, и думаем, что к осени будем знать, с кем работаем», — сказал представитель студии.
Он отметил, что кино рассчитано на семейную аудиторию. По прогнозам продюсеров, сборы в российском прокате составят 350 млн руб.
Ранее сообщалось, что киностудия «Союзмультфильм» может завершить работу над анимационной лентой «Суворов» к концу года, а 23 февраля 2019 г. фильм планируется выпустить в прокат. Это художественная анимация в 3D, современная технология — Motion capture, где человек повторяет те движения, которые будут потом использованы в анимации.
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