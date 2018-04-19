Ещё
Звезда сериала «Родина» подтвердила, что восьмой сезон станет последним
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда сериала «Родина» подтвердила, что восьмой сезон станет последним 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Сценарист телешоу также планирует уйти после следующего сезона.
Актриса Клэр Дэйнс в недавнем интервью подтвердила, что восьмой сезон сериала «Родина» станет заключительным. Она сказала, что готова отойти от дел, хотя сам факт завершения семилетнего проекта вызывает у неё противоречивые чувства.
Телеканал Showtime продлил сериала «Родина» сразу на два года перед началом шестого сезона. Представители компании пока официально не подтвердили слова Дэйнс. Источники The Hollywood Reporter сообщили, что руководство канала не исключает, что продолжит «Родину» с новыми шоураннером и актёрами.
В прошлом сценарист «Родины» Алекс Ганса уже говорил, что восьмой сезон, скорее всего, станет для него последним. Также он намекал, что тогда же закончится и история Кэрри Мэтисон — героини Клэр Дэйнс.
Финал седьмого сезона «Родины» выйдет 29 апреля. В интервью Клэр Дэйнс также заявила, что беременна. В связи с этим производство восьмого сезона стартует только в конце года, а релиз состоится не раньше 2019-го.
Телешоу канала Showtime выходит с 2011 года. «Родина» заработала ряд наград, среди которых «Золотой глобус» за лучшую мужскую и женскую роли, а также за лучший драматический сериал.
#родина #сериалы
DTF.RU: последние новости
«В Нагиеве почти все видят прапорщика Задова»: в сети появился первый трейлер «Непрощённого» Сарика Андреасяна Топ-7 фильмов про виртуальную реальность Канал USA Network заказал пилотный эпизод сериала-приквела к фильмам о Джейсоне Борне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Три великие бабушки советского кино2
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»5
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников6
Секс по-настоящему в кино32
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение