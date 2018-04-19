Звезда сериала «Родина» подтвердила, что восьмой сезон станет последним

Сценарист телешоу также планирует уйти после следующего сезона.

Актриса Клэр Дэйнс в недавнем интервью подтвердила, что восьмой сезон сериала «Родина» станет заключительным. Она сказала, что готова отойти от дел, хотя сам факт завершения семилетнего проекта вызывает у неё противоречивые чувства.

Телеканал Showtime продлил сериала «Родина» сразу на два года перед началом шестого сезона. Представители компании пока официально не подтвердили слова Дэйнс. Источники The Hollywood Reporter сообщили, что руководство канала не исключает, что продолжит «Родину» с новыми шоураннером и актёрами.

В прошлом сценарист «Родины» Алекс Ганса уже говорил, что восьмой сезон, скорее всего, станет для него последним. Также он намекал, что тогда же закончится и история Кэрри Мэтисон — героини Клэр Дэйнс.

Финал седьмого сезона «Родины» выйдет 29 апреля. В интервью Клэр Дэйнс также заявила, что беременна. В связи с этим производство восьмого сезона стартует только в конце года, а релиз состоится не раньше 2019-го.

Телешоу канала Showtime выходит с 2011 года. «Родина» заработала ряд наград, среди которых «Золотой глобус» за лучшую мужскую и женскую роли, а также за лучший драматический сериал.

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