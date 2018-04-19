Идрис Эльба снимется в комедийном сериале Netflix

Актер сыграет диджея-неудачника и вечного холостяка, который неожиданно получает последний шанс на успех, когда соглашается присматривать за проблемной дочерью-подростком его лучшего друга.

Примечательно, что Идрис Эльба является профессиональным диджеем и выступает под псевдонимом DJ Big Driis.

Сериал будет состоять из восьми 30-минутных эпизодов. Съемки «Turn Up Charlie» стартуют в следующем месяце в Великобритании.