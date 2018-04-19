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Идрис Эльба снимется в комедийном сериале Netflix
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Идрис Эльба снимется в комедийном сериале Netflix 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Звезда «Тихоокеанского рубежа» и «Тора» Идрис Эльба подписался на главную роль в комедийном сериале «Сделай погромче, Чарли / Turn Up Charlie» от студии Netflix.
Актер сыграет диджея-неудачника и вечного холостяка, который неожиданно получает последний шанс на успех, когда соглашается присматривать за проблемной дочерью-подростком его лучшего друга.
Примечательно, что Идрис Эльба является профессиональным диджеем и выступает под псевдонимом DJ Big Driis.
Сериал будет состоять из восьми 30-минутных эпизодов. Съемки «Turn Up Charlie» стартуют в следующем месяце в Великобритании.
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