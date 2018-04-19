Анимационная лента «Руслан и Людмила» по поэме А. Пушкина может выйти в прокат в декабре 2020 г.

Анимационную ленту «Руслан и Людмила» по одноименной поэме Александра Пушкина планируют выпустить в прокат к декабрю 2020 г. Об этом на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного производства сообщили представители ООО «Визарт фильм». Они добавили, что осенью этого года начнется производство картины.

«Мы представляем франшизу «Сказки Пушкина», представляем анимационную ленту «Руслан и Людмила», она основана на одноименной поэме А. Пушкина, планка высоко поднята, и ожидания должны оправдать. В первую очередь ориентируемся на семейную аудиторию, это классическая сказка, эпичное приключение. Выход картины запланирован на декабрь 2020 г.», — сказали представители кинокомпании.

Они также уточнили, что над созданием ленты работает интернациональная команда.

«Мы внимательно следим за деталями, мы сохраняем атмосферу оригинальной сказки А. Пушкина. Стихами говорить персонажи не будут, это невозможно физически. Мы оставим основную канву, историю Руслана и Людмилы, будем добавлять в работу второстепенных персонажей, добавлять юмор», — пояснили продюсеры.

По их словам, планируется собрать в прокате около 500 млн руб.