Анимационный фильм «Руслан и Людмила» выпустят в прокат в декабре 2020 года

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Киностудия Wizart Animation, которая делала мультфильмы про Снежную королеву, заявила о создании новой франшизы — «Сказки Пушкина». Об этом объявил в четверг продюсер Владимир Николаев

Проект, претендующий на господдержку от Фонда кино, он представил в четверг во время очной защиты игровых и анимационных проектов кинокомпаний, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства. Питчинг впервые проходит во ВГИКе.

"Мы делаем новую франшизу «Сказки Пушкина», — сказал продюсер. — Первым мультфильмом в серии станет «Руслан и Людмила» по Александру Пушкину". Над ней будет работать международная команда. Фильм адресован семейной аудитории, его жанр — анимационная комедия, «выход запланирован на декабрь 2020 года». Создатели картины хотели бы сделать «российский аналог мультфильма про Рапунцель».

Презентация проекта вызвала много споров. В частности, режиссер Жора Крыжовников отметил, что «качество российской анимации значительно уступает американской», и в данном случае сравнение с мультиками про Рапунцель заведомо проигрышное.

Ему возразил продюсер Сергей Сельянов , который отметил, что в целом пока отечественное «кино уступает американской продукции», но это не значит, что кинематографисты не должны пытаться работать. «Давайте тогда поедем на Черное море и не будем ничего снимать, странные у вас предъявления», — сказал продюсер.