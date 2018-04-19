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Анимационный фильм «Руслан и Людмила» выпустят в прокат в декабре 2020 года
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Анимационный фильм «Руслан и Людмила» выпустят в прокат в декабре 2020 года 

ТАСС 19 апреля 2018
Фото: KM.RU
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Киностудия Wizart Animation, которая делала мультфильмы про Снежную королеву, заявила о создании новой франшизы — «Сказки Пушкина». Об этом объявил в четверг продюсер Владимир Николаев.
Проект, претендующий на господдержку от Фонда кино, он представил в четверг во время очной защиты игровых и анимационных проектов кинокомпаний, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства. Питчинг впервые проходит во ВГИКе.
"Мы делаем новую франшизу «Сказки Пушкина», — сказал продюсер. — Первым мультфильмом в серии станет «Руслан и Людмила» по Александру Пушкину". Над ней будет работать международная команда. Фильм адресован семейной аудитории, его жанр — анимационная комедия, «выход запланирован на декабрь 2020 года». Создатели картины хотели бы сделать «российский аналог мультфильма про Рапунцель».
Презентация проекта вызвала много споров. В частности, режиссер Жора Крыжовников отметил, что «качество российской анимации значительно уступает американской», и в данном случае сравнение с мультиками про Рапунцель заведомо проигрышное.
Ему возразил продюсер Сергей Сельянов, который отметил, что в целом пока отечественное «кино уступает американской продукции», но это не значит, что кинематографисты не должны пытаться работать. «Давайте тогда поедем на Черное море и не будем ничего снимать, странные у вас предъявления», — сказал продюсер.
Продюсер Александр Роднянский также спросил у создателей «Руслана и Людмилы», видели ли они одноименный украинский фильм, который недавно вышел в прокат. «От Пушкина там ничего не осталось», — сказал Владимир Николаев.
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